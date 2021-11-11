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أتذكرون "ذا القرنين" الذي شغل أميركا؟ هذا جديده

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"الرجل ذو االقرنين" داخل مبنى الكابيتول في واشنطن (أرشيفية من فرانس برس)

أتذكرون "ذا القرنين" الذي شغل أميركا؟ هذا جديده

العربية.نت، وكالات

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عاد إلى الواجهة مجدداً "الرجل ذو القرنين" الذي شغل أميركا وانتشرت صورته حول العالم في السادس من يناير 2021 حين اقتحم بصدره العاري وقبعته المزودة بقرنين مبنى الكونغرس مع جمع من أنصار الرئيس السابق دونالد ترمب.

في الجديد طلب الادعاء العام الفدرالي في الولايات المتحدة الأربعاء عقوبة السجن 51 شهراً لجايكوب تشانسلي، وفق فرانس برس.

السماح بتسليم الكونغرس وثائق تخص ترمب وتتعلق باقتحام الكابيتول أميركا ترمب السماح بتسليم الكونغرس وثائق تخص ترمب وتتعلق باقتحام الكابيتول

يشار إلى أن تشانسلي، الملقب أيضاً بـ"شامان كيو آنون"، كان أوقف بعد أيام من واقعة اقتحام الكابيتول ووجهت إليه تهم تصل عقوبتها إلى السجن 20 سنة. وفي سبتمبر أقر المتهم أمام محكمة فدرالية في واشنطن بأنه مذنب بتهمتي التعدي غير القانوني على ممتلكات الغير وممارسة سلوك عنيف.

"ندم صادق"

والأربعاء استشهد وكيل الدفاع عنه بشعور موكله بـ"ندم صادق" وبمعاناته من مشاكل نفسية وبقضائه 317 يوماً قيد التوقيف ليطلب من المحكمة "الرأفة" بموكله وإنزال عقوبة "أخف بكثير" به.

أما سكوت فيرلامب المتحدر من نيوجيرسي والذي شارك في اقتحام الكونغرس فحُكم عليه الأربعاء بالسجن لمدة 41 شهراً لمشاركته في الهجوم والاعتداء على شرطي، في أقسى عقوبة تصدر حتى الآن بحق أحد المتهمين الـ660 بالمشاركة في الهجوم. وكان فيرلامب اعترف بذنبه في أغسطس.

أنصار ترمب أثناء تجمعهم خارج مبنى الكابيتول يوم 6 يناير 2021
أنصار ترمب أثناء تجمعهم خارج مبنى الكابيتول يوم 6 يناير 2021

جمع غاضب

يذكر أنه في السادس من يناير اقتحم جمع غاضب من أنصار الرئيس الجمهوري المنتهية ولايته في حينه دونالد ترمب مبنى الكابيتول لمنع الكونغرس من المصادقة على فوز منافسه الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية.

من اقتحام الكونغرس (أرشيفية من رويترز)
من اقتحام الكونغرس (أرشيفية من رويترز)

وتشانسلي الثلاثيني والمتحدر من مدينة فينيكس بولاية أريزونا شارك يومها في الهجوم متسلحاً بحربة لف عليها علم الولايات المتحدة الذي رسمه أيضاً على وجهه، في حين ترك صدره عارياً سوى من الأوشام التي تغطيه واعتمر قبعة من الفرو وقد خرج منها قرنا جاموس.

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