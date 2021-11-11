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سيرة جورج فلويد بكتاب يطرح بهذا التاريخ

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تعبيرية

سيرة جورج فلويد بكتاب يطرح بهذا التاريخ

"جورج فلويد: حياة رجل والمعاناة من أجل العدالة العرقية"

نيويورك _ أسوشييتد برس

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يعكف صحفيان في جريدة واشنطن بوست على كتابة سيرة جورج فلويد، بدءا بتاريخ عمل عائلته في حقول التبغ في كارولاينا الشمالية وانتهاء بمقتله العام الماضي على يد شرطي أبيض في مينيابوليس.

وأعلنت دار فايكينغ الأربعاء أن كتاب "اسمه جورج فلويد: حياة رجل والمعاناة من أجل العدالة العرقية" من تأليف روبرت سامويلز وتولوز اولورونيبا سيصدر في مايو المقبل، بعد نحو عامين من مقتل فلويد.

يقوم الكتاب على عمل موسع لسلسلة من ستة أجزاء نشرتها واشنطن بوست بعنوان "أمريكا جورج فلويد" والتي حصلت على جائزة بولك لصحافة تغطية العدالة.

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وقال اولورونيبا في بيان "لقد غير مقتل جورج فلويد المسجل المرعب، العالم. إذ تحرك الملايين مدفوعين بإنسانية باتت نادرة الوجود من أجل رجل مات وهو يتوسل استنشاق نسمة هواء."

وأضاف "في وسط بحثنا في حياته على مدار العام الماضي، عرفنا كيف بدأت معاناته للتنفس كرجل أسود في أميركا قبل عقود من ضغط شرطي بركبته فوق عنقه."

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