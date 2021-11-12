سيناتور أميركي: نهج إدارة بايدن مع ميليشيا الحوثي كارثي لأمننا

هاجم السيناتور الجمهوري عضو لجنة العلاقات الخارجية الأميركية، تيد كروز، نهج إدارة الرئيس جو بايدن في تعاملها مع الميليشيات الحوثية الإرهابية والمدعومة من إيران، واصفا هذه النهج بالفشل الكارثي للأمن القومي الأميركي.

وقال في تغريدة له على حسابه تويتر "فشل كارثي آخر للأمن القومي لجو بايدن، لم تستطع إدارة الرئيس الانتظار لتفكيك العقوبات الإرهابية المفروضة على الحوثيين المدعومين من إيران وقادتهم".

مادة اعلانية

كما تابع "الآن هؤلاء الإرهابيون يستولون على منشآتنا ويعتقلون عمال سفارتنا".

Yet another catastrophic national security failure for Joe Biden. The Biden admin couldn't wait to dismantle terrorism sanctions on the Iran-backed Houthis and their leaders. Now those terrorists are seizing our facilities & embassy workers. https://t.co/64L9hw2dw3 — Ted Cruz (@tedcruz) November 11, 2021

وجاءت هذه الانتقادات بعد أن اقتحمت الميليشيات الحوثية مجمع السفارة الأميركية في صنعاء واعتقلت ما يقارب ٢٥ موظفا.

ودعت الولايات المتحد مساء أمس الخميس، ميليشيات الحوثي إلى إخلاء مبنى السفارة الأميركية في العاصمة اليمنية، مشددة على ضرورة الإفراج الفوري عن موظفين يمنيين فيها.

كما أوضحت الخارجية في بيان، بحسب وكالة فرانس برس، أنّه تمّ الإفراج عن غالبية الذين اعتقلوا سابقا، إلا أن بعض الموظفين اليمنيين ما زالوا محتجزين دون تفسير من دون أن تحدّد عددهم أو مهامهم.

وشددت الحكومة الأميركية انها ستواصل جهودها الدبلوماسية لتأمين الإفراج عن كافة الموظفين وإخلاء السفارة.

يذكر أن السفارة الأميركية أغلقت عام 2015، بعدما استولى الحوثيون على العاصمة اليمنية، لكن بعض الموظفين اليمنيين استمروا في العمل من المنزل أو كحراس أمن للمباني، قبل أن تعتقلهم الميليشيات قبل أيام.