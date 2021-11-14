تحطم طائرة في ولاية ميشيغان.. ومقتل 4 أشخاص

لقي أربعة أشخاص، من أصل 5 كانوا على متن طائرة ركاب، حتفهم إثر تحطم الطائرة على جزيرة في بحيرة ميشيغان الأميركية، بحسب السلطات.

وسقطت الطائرة في مطار بجزيرة "بيفر آيلاند" الواقعة غرب مدينة ماكيناو، وقفاً لما ذكره مكتب شرطة مقاطعة شارلفويكس. ولم تكشف السلطات عن هويات ركاب الطائرة حتى الآن، وليس هناك مؤشر أولي للظروف المحيطة بالحادث.

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وقالت سلطة خفر السواحل في المنطقة إن أفراد الطاقم الجوي التابع لها أجروا إجلاء طبياً لرجل وفتاة تبلغ من العمر 11 عاماً، وتم نقلهما إلى مستشفى في مدينة بيتوسكي.

من جهتها، قالت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية في بيان إن الطائرة التي سقطت هي من طراز "بريتن نورمان" ذات محركين، وقد انطلقت من شارلفوا في شبه جزيرة ميشيغان السفلى.

وأضافت أنها ستشارك في تحقيق حول الحادث يقوده المجلس الوطني لسلامة النقل.