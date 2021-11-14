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تحطم طائرة في ولاية ميشيغان.. ومقتل 4 أشخاص

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The Britten-Norman BN-2 Islander aircraft YV-2615, which was reported missing on January 4, 2013, is pictured in this undated handout photo. Venezuelan air and sea rescue services were searching on Saturday for the plane, which was carrying fashion executive Vittorio Missoni, his wife and four others, after it went missing off the coast of Venezuela. The plane disappeared after taking off from the resort of Los Roques, an archipelago off the coast, the company said in a statement. REUTERS/Nacional Institute of Civil Aviation/Handout (VENEZUELA - Tags: TRANSPORT DISASTER FASHION) FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. IT IS DISTRIBUTED, EXACTLY AS RECEIVED BY REUTERS, AS A SERVICE TO CLIENTS BEST QUALITY AVAILABLE
طائرة من طراز "بريتن نورمان" (أرشيفية)

تحطم طائرة في ولاية ميشيغان.. ومقتل 4 أشخاص

الطائرة التي سقطت بينما كان على متنها 5 أشخاص من طراز "بريتن نورمان" ذات محركين

ميشيغان – أسوشييتد برس

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لقي أربعة أشخاص، من أصل 5 كانوا على متن طائرة ركاب، حتفهم إثر تحطم الطائرة على جزيرة في بحيرة ميشيغان الأميركية، بحسب السلطات.

جزيرة بيفر آيلاند
جزيرة بيفر آيلاند

وسقطت الطائرة في مطار بجزيرة "بيفر آيلاند" الواقعة غرب مدينة ماكيناو، وقفاً لما ذكره مكتب شرطة مقاطعة شارلفويكس. ولم تكشف السلطات عن هويات ركاب الطائرة حتى الآن، وليس هناك مؤشر أولي للظروف المحيطة بالحادث.

وقالت سلطة خفر السواحل في المنطقة إن أفراد الطاقم الجوي التابع لها أجروا إجلاء طبياً لرجل وفتاة تبلغ من العمر 11 عاماً، وتم نقلهما إلى مستشفى في مدينة بيتوسكي.

الرحلة التي كانت تقوم بها الطائرة عند سقوطها
الرحلة التي كانت تقوم بها الطائرة عند سقوطها
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من جهتها، قالت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية في بيان إن الطائرة التي سقطت هي من طراز "بريتن نورمان" ذات محركين، وقد انطلقت من شارلفوا في شبه جزيرة ميشيغان السفلى.

وأضافت أنها ستشارك في تحقيق حول الحادث يقوده المجلس الوطني لسلامة النقل.

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