مروحية إيرانية تقترب من بارجة أميركية في خليج عُمان

#BREAKING @PentagonPresSec says Iranian helicopter approached USS Essex in Sea of Oman & operated in an "unsafe and unprofessional manner," flying approximately 25 yards off port side of Essex at one point as low as about 10 feet off surface of ocean & circled ship 3 times - VOA pic.twitter.com/qer7bvtCb0 — Iran International English (@IranIntl_En) November 15, 2021

قالت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" مساء الاثنين، إن مروحية إيرانية اقتربت من سفينة حربية أميركية في خليج عُمان، فيما وصفته بـ"الحادث الخطير".

ونشرت وسائل إعلام إيرانية صورا لاقتراب مروحية إيرانية من بارجة أميركية في الخليج.

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وأوضح المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، خلال مؤتمر صحفي، أن المروحية الإيرانية اقتربت من حاملة الطائرات "USS Essex"" يوم 11 نوفمبر في مضيق عمان حيث حلقت حولها 3 مرات وكانت على بعد 25 ياردة وارتفاع 10 ياردات من سطح الماء.

وأشار كيربي إلى أن "هذا أمر خطير لأنه يمكن أن يؤدي إلى حسابات خاطئة"، مبينا: "عندما توجد هناك قوة مسلحة أخرى تحلق بمثل هذه الطريقة... أنت بالتأكيد تخاطر ببعض التصعيد وحسابات خاطئة من كلا الطرفين، وهذا ليس مفيدا".

وأردف المتحدث باسم البنتاغون: "انتهى هذا الحادث بسلام لكن هذا لا يعني أنه كان آمنا ومهنيا، لم يكن كذلك على الإطلاق".

والسبت نشر الحرس الثوري الإيراني مقطع فيديو قال إنه يوثق اقتراب مروحية عسكرية إيرانية من سفينة حربية أمريكية في مياه خليج عمان يوم 11 نوفمبر.