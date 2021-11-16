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مروحية إيرانية تقترب من بارجة أميركية في خليج عُمان

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حاملة الطائرات الأميركية USS Essex.
حاملة الطائرات الأميركية "USS Essex"
ميليشيات إيران

مروحية إيرانية تقترب من بارجة أميركية في خليج عُمان

وسائل إعلام إيرانية تنشر صورا لاقتراب مروحية إيرانية من بارجة أميركية في الخليج

دبي _ العربية.نت

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قالت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" مساء الاثنين، إن مروحية إيرانية اقتربت من سفينة حربية أميركية في خليج عُمان، فيما وصفته بـ"الحادث الخطير".

ونشرت وسائل إعلام إيرانية صورا لاقتراب مروحية إيرانية من بارجة أميركية في الخليج.

وأوضح المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، خلال مؤتمر صحفي، أن المروحية الإيرانية اقتربت من حاملة الطائرات "USS Essex"" يوم 11 نوفمبر في مضيق عمان حيث حلقت حولها 3 مرات وكانت على بعد 25 ياردة وارتفاع 10 ياردات من سطح الماء.

وأشار كيربي إلى أن "هذا أمر خطير لأنه يمكن أن يؤدي إلى حسابات خاطئة"، مبينا: "عندما توجد هناك قوة مسلحة أخرى تحلق بمثل هذه الطريقة... أنت بالتأكيد تخاطر ببعض التصعيد وحسابات خاطئة من كلا الطرفين، وهذا ليس مفيدا".

وأردف المتحدث باسم البنتاغون: "انتهى هذا الحادث بسلام لكن هذا لا يعني أنه كان آمنا ومهنيا، لم يكن كذلك على الإطلاق".

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والسبت نشر الحرس الثوري الإيراني مقطع فيديو قال إنه يوثق اقتراب مروحية عسكرية إيرانية من سفينة حربية أمريكية في مياه خليج عمان يوم 11 نوفمبر.

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