.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أميركا تبلغ إسرائيل: سنضغط أكثر على إيران

  • الخط
روبرت مالي (أرشيفية)
روبرت مالي (أرشيفية

أميركا تبلغ إسرائيل: سنضغط أكثر على إيران

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قالت مصادر أميركية اليوم الأربعاء، إن المبعوث الأميركي للشأن الإيراني روبرت مالي أشار للجانب الإسرائيلي أن إدارة الرئيس جو بايدن تعتقد في الحاجة لمزيد من الضغط على إيران. وفق ما نقل موقع "أكسيوس".

تركيا تعتقل مطرباً سورياً عالمياً شهيراً بتهمة الإرهاب ثقافة وفن تركيا تعتقل مطرباً سورياً عالمياً شهيراً بتهمة الإرهاب

إلى هذا، أوضحت أن توجه واشنطن هو الذهاب إلى فيينا بحسن نية ومعرفة ما تقترحه إيران خلال المحادثات النووية. وقال إن مالي أوضح أن إدارة بايدن تعتقد أن الاختلاف الأساسي بشأن الضغط على إيران يكمن في توقيت اتخاذ خطوات أخرى ضدها.

اتفاق مؤقت

وأضافت أن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان طرح مع نظيره الإسرائيلي إيال هولاتا فكرة عقد اتفاق مؤقت مع إيران لكسب مزيد من الوقت من أجل المفاوضات النووية.

كما أشارت إلى أن طرح واشنطن يقوم على إفراج الولايات المتحدة وحلفائها عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة أو رفع العقوبات عن السلع الإنسانية في مقابل أن تجمد إيران تخصيب اليورانيوم لمستوى 60 في المئة على سبيل المثال.

مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان (ف (فرانس برس)
مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان (ف (فرانس برس)

فكرة مرفوضة

فيما ذكر مسؤول إسرائيلي أن هولاتا أبلغ سوليفان بعدم رضاه عن الفكرة، مشددا على قلق إسرائيل من أن يتحول أي اتفاق مؤقت إلى اتفاق دائم يسمح لإيران بالاحتفاظ ببنيتها التحتية النووية ومخزونها من اليورانيوم.

وقال إن على الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين السعي من أجل استصدار قرار "يوجه نقدا لاذعا لإيران" خلال اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع القادم في فيينا بحسب مصدر مطلع على ما دار بين الجانبين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
تركيا تعتقل مطرباً سورياً عالمياً شهيراً بتهمة الإرهاب تركيا تعتقل مطرباً سورياً عالمياً شهيراً بتهمة الإرهاب
جدل في مصر.. وفاة عروس بعد ساعات من الزفاف جدل في مصر.. وفاة عروس بعد ساعات من الزفاف
الأكثر قراءة
جدل في مصر.. وفاة عروس بعد ساعات من الزفاف جدل في مصر.. وفاة عروس بعد ساعات من الزفاف
هل تصل عقارب وثعابين أسوان إلى القاهرة؟.. مسؤول يشرح هل تصل عقارب وثعابين أسوان إلى القاهرة؟.. مسؤول يشرح
هل تذكرون من حبسا أطفالهما بمنزل الرعب؟.. فظائع تفضح هل تذكرون من حبسا أطفالهما بمنزل الرعب؟.. فظائع تفضح
السودان.. تطويق للمحتجين ومقتل 5 بعد قطع الاتصالات السودان.. تطويق للمحتجين ومقتل 5 بعد قطع الاتصالات
محمد صلاح في محمد صلاح في "ورطة" بسبب الحرس الشخصي.. غضب في مصر
قائمة بالممنوعين من الغناء في مصر.. الأسماء ستصدمك! قائمة بالممنوعين من الغناء في مصر.. الأسماء ستصدمك!
قبل أن تذهب
شرط رئيس بيلاروسيا لحل أزمة المهاجرين
شرط رئيس بيلاروسيا لحل أزمة المهاجرين
اكتشف المزيد