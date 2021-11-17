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واشنطن: إيران دعمت قراصنة نفذوا هجمات سيبرانية

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منصة مخترقة تعرض وظيفة على القراصنة

واشنطن: إيران دعمت قراصنة نفذوا هجمات سيبرانية

دبي - العربية.نت

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أفاد تحذير يتعلق بالأمن الإلكتروني نشرته وزارة الأمن الداخلي الأميركية اليوم الأربعاء بأن مجموعة متسللين "ترعاهم الحكومة الإيرانية" تنفذ هجمات إلكترونية ذات نمط تخريبي على مجموعة واسعة من الشركات الأميركية بما في ذلك مقدمي خدمات الرعاية الصحية وشركات النقل.

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إلى هذا، ذكر التحذير، الذي أعده مكتب التحقيقات الاتحادي بالاشتراك مع وكالة الأمن الإلكتروني وأمن البنية التحتية التابعة لوزارة الأمن الداخلي، إن المتسللين يستغلون نقاط ضعف في البرمجيات القديمة بمنتجات شركتي مايكروسوفت وفورتينت لاختراق شبكات الكمبيوتر. وعلى الرغم من سد هذه الثغرات الأمنية، لم يقم بعض العملاء بتحديث شبكاتهم.

برمجيات الفدية

فيما قالت شركة مايكروسوفت أمس الثلاثاء في منشور على مدونة إنها رصدت ست مجموعات إيرانية مختلفة من المتسللين تعمل باستخدام برامج الفدية منذ سبتمبر أيلول 2020.

وتعمل برامج الفدية عادة عن طريق تشفير بيانات الكمبيوتر، مما يجعلها غير قابلة للاستخدام لحين إرسال مبلغ من المال إلى المتسللين.

بينما لم يرد متحدث باسم بعثة إيران لدى الأمم المتحدة فورا على طلب للتعليق.

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