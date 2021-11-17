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البنتاغون: مدركون لتصرفات طهران الخبيثة وتهديداتها

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البنتاغون (رويترز)
البنتاغون (أرشيفية- رويترز)

البنتاغون: مدركون لتصرفات طهران الخبيثة وتهديداتها

دبي- العربية.نت

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قبيل زيارة مرتقبة غدا الخميس لوزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إلى المنطقة، جددت الولايات المتحدة التأكيد أنها مستمرة في مواجهة التهديدات الإيرانية

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، جون كيربي، إن موضوع ايران وتصرفاتها الخبيثة وتهديدها للأمن في المنطقة حاضر في بال كل الأطراف.

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كما أضاف في بيان، بحسب ما أفاد مراسل العربية/الحدث مساء الثلاثاء، أن أوستن سيتحدث عن هذه المواضيع في لقاءاته الثنائية خلال زيارته للشرق الأوسط.

إلى ذلك، أوضح "وزير الدفاع سيجتمع خلال زيارته مع قيادات الدولة والعسكريين في الإمارات والبحرين، كما سيزور في كلا البلدين القوات الأميركية المتمركزة هناك".

وبحسب البيان، سيشارك أوستن في البحرين، بـ"مؤتمر حوار المنامة" الذي يعقده سنويًا المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية.

تهديدات إيرانية

بدورها، أكدت ميرا ريسنيك، نائبة مساعد وزير الخارجية لشؤون الأمن الإقليمي في مكتب الشؤون السياسية والعسكرية، أن تهديدات إيران تهدف إلى زعزعة الاستقرار الإقليمي، وتغيير قواعد اللعبة بتهديد حلفاء واشنطن.

كما أوضحت، خلال إحاطة عبر الهاتف مساء أمس، أن الإدارة الأميركية مستمرة في مواجهة التهديدات الإيرانية، والعمل على تعزيز القدرات الدفاعية لدول المنطقة، ومواجهة التنافس العسكري الروسي والصيني في المنطقة، ودول العالم.

ولطالما كررت الإدارة الأميركية أنها لن تؤول جهدا من أجل ردع التهديدات الإيرانية المزعزعة بأمن الدول في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى الملاحة الدولية.

فيما تتهم واشنطن طهران بتمويل وتسليح العديد من الميليشيات في عدد من الدول بالمنطقة.

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