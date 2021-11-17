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حول كورونا.. حاكم نيويورك يعد بمفاجأة في رأس السنة

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من تايمز سكوير(فرانس برس)
من تايمز سكويرخلال فترة الإغلاق (فرانس برس)

حول كورونا.. حاكم نيويورك يعد بمفاجأة في رأس السنة

دبي - العربية.نت

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أعلن رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلازيو الثلاثاء أنّ الحشود الغفيرة التي اعتادت أن تشارك سنوياً في احتفالات عيد رأس السنة في "تايمز سكوير" ستتمكّن من العودة إلى الساحة الشهيرة للاحتفال بحلول العام الجديد بعدما منعتها جائحة كوفيد-19 من ذلك في نهاية العام الماضي.

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إلى هذا، قال رئيس البلدية الديموقراطي إنّ "مئات آلاف الأشخاص سيأتون للاحتفال، وسنتمكّن أخيراً من الالتقاء مجدّداً. سيكون الأمر رائعاً".

لكنّ دي بلازيو أوضح أنّه سيتعيّن على كلّ من يرغب بالمشاركة في هذه الاحتفالات التي ستنطلق مساء 31 كانون الأول/ديسمبر المقبل أن يُبرز "دليلاً على تلقّيه لقاحاً" مضاداً لكوفيد-19 لكي يُسمح له بدخول الساحة.

عروض مبهرة

واحتفالات رأس السنة في تايمز سكوير تقليد تتّبعه العاصمة الثقافية والسياحية والمالية للولايات المتّحدة منذ مطلع القرن العشرين. وهذه الاحتفالات التي تبثّ وقائعها قنوات التلفزة المحلية تتميّز بعروض راقصة وغنائية وموسيقية يتوّجها عرض ألعاب نارية ضخم تجوب صوره العالم أجمع.

نيويورك
نيويورك

لكنّ جائحة كوفيد-19 حالت في نهاية السنة الماضية دون تجمّع الحشود الغفيرة كالمعتاد في تايمز سكوير إذ احتفلت المدينة بحلول العام الجديد بإنزال الكرة البلورية التقليدية وإطلاق القصاصات الورقية في الهواء في ساحة خلت بالكامل إلا من جمع صغير من "العمال الأساسيين" وعائلاتهم، وذلك تكريماً لهم على جهودهم خلال الأزمة الصحية.

ونيويورك التي يزيد عدد سكّانها عن 8 ملايين نسمة كانت في ربيع 2020 بؤرة الوباء في الولايات المتحدة وقد اضطرت السلطات في حينه إلى فرض إغلاق عام فيها للحدّ من تفشّي الفيروس الذي تسبب باكتظاظ مستشفياتها بالمرضى وحصد يومياً أرواح المئات منهم. وتوفي أكثر من 34 ألف شخص في نيويورك بسبب كوفيد-19 منذ بدأت الجائحة في المدينة.

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