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أميركا.. إيرانيون دبروا مؤامرة إلكترونية للتدخل بانتخابات 2020

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تعبيرية
الانتخابات الأميركية

أميركا.. إيرانيون دبروا مؤامرة إلكترونية للتدخل بانتخابات 2020

"إرسال رسائل تهديد عبر البريد الإلكتروني لإثارة ذعر الناخبين"

دبي - العربية.نت

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قالت وزارة الخزانة الأميركية اليوم الخميس، إنها فرضت عقوبات على ستة أفراد إيرانيين وكيان إيراني واحد بسبب محاولتهم التأثير على الانتخابات الرئاسية التي جرت في الولايات المتحدة عام 2020.

عقوبات أميركية على القائد العسكري الحوثي صالح مسفر الشاعر اليمن اليمن والحوثي عقوبات أميركية على القائد العسكري الحوثي صالح مسفر الشاعر

وأعلنت الولايات المتحدة اليوم الخميس، توجيه اتهامات جنائية لإيرانيين اثنين متهمين بشن حملة إلكترونية للتدخل في انتخابات الرئاسة الأميركية لعام 2020.

ويواجه كل من سيد محمد حسين موسى كاظمي (‭‭‬‬24 عاما‭‭(‬‬ وسجاد كاشيان (27 عاما)، اتهامات بالحصول على معلومات سرية عن عملية التصويت في الولايات المتحدة من موقع إلكتروني انتخابي واحد على الأقل في الولايات المتحدة.

والاثنان متهمان أيضا بإرسال رسائل تهديد عبر البريد الإلكتروني لإثارة ذعر الناخبين وإرسال مقطع فيديو يحتوي على معلومات مضللة حول نقاط الضعف المزعومة في النظام الانتخابي.

وقالت الوزارة إن الفيديو المشار إليه جرى إعداده "في مسعى لتقويض الثقة في الانتخابات عبر الإيحاء بأن بوسع أشخاص الإدلاء بأصوات مزيفة".

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