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بانون حليف ترمب ينفي اتهامات موجهة إليه في الهجوم على الكابيتول

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بانون لدى وصوله إلى مركز الشرطة
ترمب

بانون حليف ترمب ينفي اتهامات موجهة إليه في الهجوم على الكابيتول

تتم محاكمة المستشار السابق لرفضه الإدلاء بشهادته وتقديم وثائق إلى لجنة خاصة في مجلس النواب تحقق في دور الرئيس الجمهوري السابق في هجوم أنصاره على الكونغرس

واشنطن - فرانس برس

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كشفت وثائق قضائية أن ستيف بانون، الحليف المقرب للرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، نفى الأربعاء تهمة "عرقلة صلاحيات الكونغرس في التحقيق" في هجوم السادس من يناير على الكابيتول مقر البرلمان.

وتتم محاكمة المستشار السابق البالغ من العمر 67 عامًا لرفضه الإدلاء بشهادته وتقديم وثائق إلى لجنة خاصة في مجلس النواب تحقق في دور الرئيس الجمهوري السابق في هجوم أنصاره على الكونغرس.

من هجوم الكابيتول
  • من هجوم الكابيتول
  • من هجوم الكابيتول
  • من هجوم الكابيتول
3 صور
من هجوم الكابيتول
من هجوم الكابيتول
من هجوم الكابيتول
من هجوم الكابيتول
من هجوم الكابيتول
من هجوم الكابيتول

وقد يحكم على بانون بالسجن لمدة تتراوح بين 30 يوما وسنة واحدة لكل تهمة.

وكان بانون حضر إلى مقر الشرطة في واشنطن، الاثنين الماضي، ويفترض أن يمثل أمام قاض فدرالي اليوم الخميس.

السماح بتسليم الكونغرس وثائق تخص ترمب وتتعلق باقتحام الكابيتول أميركا ترمب السماح بتسليم الكونغرس وثائق تخص ترمب وتتعلق باقتحام الكابيتول

وقال لوسائل إعلام الاثنين: "ننتقل إلى الهجوم وبعدما سئمنا من الدفاع"، متهما الرئيس الديموقراطي جو بايدن بأنه أصدر الأمر بشكل مباشر بملاحقته قضائيا.

ورفض ستيف بانون الذي استدعته اللجنة ذات الأغلبية الديموقراطية، الإدلاء بشهادته، مشيرا إلى حق الرؤساء في عدم الكشف عن محتوى بعض الوثائق والمناقشات.

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