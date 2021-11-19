استطلاع.. أغلبية الأميركيين يريدون سيطرة الجمهوريين على الكونغرس

يرغب المزيد من الناخبين الأميركيين في رؤية الحزب الجمهوري يسيطر على مجلسي النواب والشيوخ العام المقبل، وفقًا لاستطلاع جديد لجامعة كوينيبياك، وتعكس نتائج الاستطلاع مؤشرا خطيرا فيما يستعد الديمقراطيون للدفاع عن أغلبيتهم الهزيلة في كلا المجلسين.

وقال 46 في المائة من الناخبين المسجلين، إنهم يفضلون فوز الجمهوريين بأغلبية مجلس النواب في عام 2022، مقارنة بـ 41 في المائة يرغبون باستمرار سيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب.

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ووجد الاستطلاع أن 46 في المائة يرغبون في سيطرة الحزب الجمهوري على مجلس الشيوخ، بينما يأمل 42 في المائة في الحصول على أغلبية ديمقراطية.

وكان من المتوقع بالفعل أن يواجه الديمقراطيون رياحًا معاكسة تاريخية مع اقتراب عام 2022، بالنظر إلى أن حزب الرئيس جو بايدن الديمقراطي يميل إلى التراجع في الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي. لكن الاستطلاع يوضح أنه بعد عام تقريبًا من تسليم الناخبين للديمقراطيين السيطرة على واشنطن، يشعر الأميركيون بالندم.

ويحتاج الجمهوريون إلى الحصول على 5 مقاعد فقط في مجلس النواب وواحد فقط في مجلس الشيوخ العام المقبل لاستعادة السيطرة على الكونغرس.

ومن المرجح أيضًا أن يستفيد الحزب الجمهوري من إعادة تقسيم الدوائر العشرية في العديد من الولايات الرئيسية التي لديها القدرة على تغيير ميزان القوى في مجلس النواب.

وقالت الأغلبية من الأميركيين في الاستطلاع الجديد - 52 في المائة - إن الحزب الديمقراطي تحرك أكثر إلى اليسار، بينما يعتقد 35 في المائة فقط أن الحزب الجمهوري قد توجه أكثر إلى اليمين.

ومع ذلك، فإن الديمقراطيين في الكونغرس لديهم الأفضلية في الموافقة على الوظائف بشكل عام. ويقول 31 في المائة من الأميركيين إنهم يوافقون على الوظيفة التي يقوم بها الديمقراطيون في الكونغرس، بينما يؤكد 25 في المائة فقط الشيء نفسه عن الجمهوريين في الكونغرس.

لكن 25 في المائة فقط أعلنوا أنهم راضون جدًا أو راضون إلى حد ما عن الطريقة التي تسير بها الأمور في الولايات المتحدة في الوقت الحالي.

والمفاجأة أن ما يقرب من ثلاثة أرباع الأميركيين - 74 في المائة - ذكروا أنهم غير راضين عن سياسة أميركا، بما في ذلك 50 في المائة ممن قالوا إنهم غير راضين للغاية.

وشمل استطلاع جامعة كوينيبياك 1378 من البالغين الأميركيين، بما في ذلك 1262 ناخبًا مسجلاً، في الفترة من 11 إلى 15 نوفمبر.