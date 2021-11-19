بلينكن: الخزانة الأميركية حددت 6 أفراد وكيانا إيرانيين حاولوا التأثير على الانتخابات

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، إن الخزانة الأميركية حددت 6 أفراد وكيانا إيرانيين حاولوا التأثير على انتخابات 2020.

وأكد بلينكن في تغريدة له على تويتر أن بلاده ستحاسب الجهات التي ترعى محاولات تقويض ثقة الأميركيين في العملية الانتخابية.

.@USTreasury has designated six Iranian individuals and one entity for their roles attempting to influence the 2020 presidential election. We will hold state-sponsored actors to account for their attempt to undermine public confidence in our electoral process and institutions. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) November 19, 2021

مادة اعلانية

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية في وقت سابق الخميس، أنها فرضت عقوبات على ستة أفراد إيرانيين وكيان إيراني واحد بسبب محاولتهم التأثير على الانتخابات الرئاسية التي جرت في الولايات المتحدة عام 2020.

وكشفت الولايات المتحدة عن توجيه اتهامات جنائية لإيرانيين اثنين متهمين بشن حملة إلكترونية للتدخل في انتخابات الرئاسة الأميركية لعام 2020.

ويواجه كل من سيد محمد حسين موسى كاظمي (‭‭‬‬24 عاما‭‭(‬‬ وسجاد كاشيان (27 عاما)، اتهامات بالحصول على معلومات سرية عن عملية التصويت في الولايات المتحدة من موقع إلكتروني انتخابي واحد على الأقل في الولايات المتحدة.

والاثنان متهمان أيضا بإرسال رسائل تهديد عبر البريد الإلكتروني لإثارة ذعر الناخبين وإرسال مقطع فيديو يحتوي على معلومات مضللة حول نقاط الضعف المزعومة في النظام الانتخابي.

وقالت الوزارة إن الفيديو المشار إليه جرى إعداده "في مسعى لتقويض الثقة في الانتخابات عبر الإيحاء بأن بوسع أشخاص الإدلاء بأصوات مزيفة".