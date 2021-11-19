ترمب يصدر أول كتاب له بعد مغادرته البيت الأبيض

يُصدر الرئيس السابق ترمب أول كتاب رسمي له منذ مغادرته منصبه الشهر المقبل وهو كتاب مليء بالصور والتعليقات التوضيحية التي اختارها الرئيس السابق وعلق عليها بخط يده.

ومن المقرر أن يصدر ترمب "رحلتنا معًا"، وهي عبارة عن مجموعة من الصور التي التقطت أهم اللحظات في إدارته ، في ديسمبر .

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ولم يتم الإعلان عن موعد الإصدار بعد.

و"تم اختيار كل صورة من قبل الرئيس دونالد ترمب، وكل تعليق كتبه، وبعضها بخط يده!" بحسب وصف الكتاب.

ويصف الكتاب إدارة ترمب بأنها "رحلة لا تصدق" موثقة مسيرة الإدارة بأكثر من 300 صورة.

واسترجع الكتاب اللحظات التي لا تُنسى من وقت الرئيس ترمب في البيت الأبيض: مثل بناء الجدار الحدودي الجنوبي وخفض الضرائب الأميركية و تأكيد ما يقرب من 300 قاضٍ فيدرالي و 3 قضاة في المحكمة العليا وإعادة بناء الجيش وإنشاء قوة فضائية والتعامل مع كيم جونغ أون والرئيس شي والرئيس وبوتين ، والعديد من قادة العالم الآخرين ؛ وصراعه مع الليبراليين الذين حاولوا عزله مرتين ".

ووفقًا لموقع 45books.com ، تبلغ قيمة النسخة من كتاب ترمب 74.99 دولارًا ، بينما تبلغ تكلفة النسخة الموقعة من الكتاب 229.99 دولارًا.

ويأتي كتاب ترمب وسط تكهنات بشأن ما إذا كان الرئيس الخامس والأربعون سيطلق محاولة إعادة انتخابه للبيت الأبيض في عام 2024.

وفي مقابلة حصرية مع قناة فوكس نيوز في وقت سابق من هذا الشهر، قال ترمب إنه سينتظر "على الأرجح" حتى بعد انتخابات التجديد النصفي لعام 2022 ليعلن رسميًا ما إذا كان سيرشح نفسه للرئاسة في عام 2024.

وقال الرئيس السابق إن "الكثير من الأشخاص العظماء الذين يفكرون في الترشح ينتظرون هذا القرار ، لأنهم لن يترشحوا إذا أعلنت الترشح".

وعن مرشحي الحزب الجمهوري في البيت الأبيض أفصح : "لدينا الكثير ، وكلها أسماء جيدة للغاية". "لكن جميعهم تقريبًا قالوا إنني إذا ترشحت ، فلن يفعلوا ذلك أبدًا".

وأضاف: "هذا جميل، لأنه يظهر درجة كبيرة من الولاء والاحترام".