.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

واشنطن: إذا تحولت العلاقة مع الصين للعدائية فنحن مستعدون

  • الخط
المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد
خاص

واشنطن: إذا تحولت العلاقة مع الصين للعدائية فنحن مستعدون

مندوبة أميركا الدائمة لدى الأمم المتحدة لـ"العربية": "لسنا على شفا حرب باردة جديدة"

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أكدت ليندا توماس غرينفيلد، مندوبة أميركا الدائمة لدى الأمم المتحدة، أن بلادها تريد علاقة يمكن التنبؤ بها مع الصينيين، مستبعدة إمكانية حدوث حرب باردة جديدة.

وقالت غرينفيلد في مقابلة خاصة مع "العربية": "إذا ما كانت العلاقة تعاونية، فنتمنى الاستمرار بالتعاون معهم. وإن لم تكن العلاقة تعاونية وأرغِمنا على منافستهم فنحن مستعدون لفعل ذلك، وكذلك إن كانت العلاقة عدائية فنحن مستعدون لمعالجة الجانب العدائي من العلاقة".

من لقاء العربية مع ليندا توماس غرينفيلد
من لقاء العربية مع ليندا توماس غرينفيلد

وأضافت: "هدفنا هو أن تكون لدينا علاقة عمل مع الصينيين وكذلك مع الروس، نتمنى أن تجمعنا علاقة كفيلة بتحقيق أهدافنا وتسمح لنا بمعالجة بعض المسائل الملحة التي نتعامل معها في مجلس الأمن مثل الوضع الأمني في سوريا أو الوضع في إثيوبيا أو بورما. نحن أعضاء في مجلس الأمن وشعوب العالم تتطلع لمجلس الأمن، بالتحديد الأعضاء الدائمين، لمعالجة هذه المسائل الملحة".

واستبعدت حدوث حرب باردة جديدة. وقالت: "أعتقد بأننا نمر بوضع يمكننا فيه السعي بشكل واقعي لتحقيق أهدافنا والصينيون سيسعون أيضاً بشكل واقعي لتحقيق أهدافهم".

مندوبة واشنطن بالأمم المتحدة: لسنا مستعدين لتطبيع العلاقات مع الأسد أميركا خاص مندوبة واشنطن بالأمم المتحدة: لسنا مستعدين لتطبيع العلاقات مع الأسد
مندوبة أميركا بالأمم المتحدة: لن نسمح للإيرانيين بالحصول على سلاح نووي أميركا خاص مندوبة أميركا بالأمم المتحدة: لن نسمح للإيرانيين بالحصول على سلاح نووي

واستدركت قائلة: "لكننا سنتصدى لهم لأن قيمنا تختلف عن قيمهم، فقيمنا تروج لحقوق الإنسان وحرية الإعلام وتبحث عن السبل لتوفير أفضل للبشر، أما مقاربة الصينيين فهي تختلف تماماً عن مقاربتنا ودائماً ما يقولون في الأمم المتحدة إن حقوق الدولة هي أهم من حقوق الفرد".

وأضافت: "لكن هذا يخالف جوهر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة. إن جوهر هذا الميثاق هو حماية الأفراد وحماية حقوقهم".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
بسبب هذه الكارثة.. اختفت مدينة سوفيتية من الخارطة بسبب هذه الكارثة.. اختفت مدينة سوفيتية من الخارطة
مروان خوري: بعض المهرجانات تكرم الفنان مروان خوري: بعض المهرجانات تكرم الفنان "من أجل التكريم"
الأكثر قراءة
بشكل مفاجئ.. رحيل المذيعة المصرية شيرين دويك بشكل مفاجئ.. رحيل المذيعة المصرية شيرين دويك
قائمة بالممنوعين من الغناء في مصر.. الأسماء ستصدمك! قائمة بالممنوعين من الغناء في مصر.. الأسماء ستصدمك!
محكمة تنهي جدلاً طال بقضية محمد رمضان والطيار.. وهذا حكمها محكمة تنهي جدلاً طال بقضية محمد رمضان والطيار.. وهذا حكمها
الأرض تشهد أطول خسوف جزئي للقمر منذ القرن الـ15 الأرض تشهد أطول خسوف جزئي للقمر منذ القرن الـ15
بعد حصوله على الجنسية السعودية.. ماذا قال خطاط كسوة الكعبة؟ بعد حصوله على الجنسية السعودية.. ماذا قال خطاط كسوة الكعبة؟
أفضل 5 مشروبات على الفطور للتخلص من الكيلوغرامات الزائدة أفضل 5 مشروبات على الفطور للتخلص من الكيلوغرامات الزائدة
قبل أن تذهب
كاظم الساهر يبدع في موسم الرياض
كاظم الساهر يبدع في موسم الرياض
اكتشف المزيد