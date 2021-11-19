واشنطن: نسعى لأن نكون ترسانة للقاحات ضد فيروس كورونا
ليندا توماس غرينفيلد مندوبة أميركا الدائمة لدى الأمم المتحدة لـ"العربية": قمة حول الديمقراطية في شهر ديسمبر المقبل
أكدت ليندا توماس غرينفيلد مندوبة أميركا الدائمة لدى الأمم المتحدة أن بلادها عازمة على أن تكون ترسانة للقاحات ضد فيروس كورونا.
#مقابلة_خاصة | الولايات المتحدة تسعى لأن تكون ترسانة للقاحات حول العالم— العربية برامج (@AlArabiya_shows) November 19, 2021
ليندا توماس غرينفيلد مندوبة أميركا الدائمة لدى الأمم المتحدة#كورونا #أميركا @NadineKh@USAmbUN pic.twitter.com/32SPkK4o7U
وقالت في مقابلة خاصة مع "العربية": "سنعالج جائحة كوفيد-19 ونعرف بأننا لا نستطيع السيطرة على الجائحة لوحدنا والرئيس عازم على أن تكون الولايات المتحدة ترسانة للقاحات حيث نوفرها لأنحاء كثيرة حول العالم".
وأكدت اهتمام الولايات المتحدة بالترويج للديمقراطية، مشيرة إلى أن الرئيس بايدن سيستضيف قمة حول الديمقراطية في شهر ديسمبر المقبل.
وقالت غرينفيلد: "سندعو دولاً حول العالم ممن تشاركنا قيمنا، لأننا نريد أن نقود مقتدين بقيمنا ونريد أن نقود في مسائل حقوق الإنسان، ونريد أن نتحدث عن حرية الإعلام ونريد أن نضمن استمتاع الأفراد بحقوقهم وعدم استمرار المستبدين بفرض أجنداتهم التي لا يمكن أن ندعمها".