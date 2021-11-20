السيناتور كروز يحذرإدارة بايدن من رفع العقوبات عن إيران ويتوعد بإعادتها 

حذر السيناتور الجمهوري تيد كروز عضو لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأميركي، إدارة بايدن من رفع العقوبات على إيران مقابل تعليق إيران أنشطتها النووية، متوعدا نظام إيران بإلغاء الصفقة النووية وإعادة العقوبات في حال سيطرة الجمهوريين على السلطة.

وقال في تغريدة له على حسابه تويتر " ‏الرفع الكامل للعقوبات ليس شيئًا يمكن أن يمنحه جو بايدن لنظام طهران، لأن هذا غير قانوني بشكل فاضح".

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وتابع "مرة أخرى ما لم يقدم بايدن صفقة إيران إلى مجلس الشيوخ كمعاهدة، فإن الرئيس الجمهوري المقبل للحزب الجمهوري سيعيد فرض أقصى قدر من الضغط في اليوم الأول لإدارته".

وكانت تقارير شبه رسمية قد تحدثت عن عرض إدارة بايدن لنظام ايران رفعا كاملا للعقوبات مقابل تعليق ايران أنشطتها النووية مؤقتا وهو أمر لم تنفه أميركا أو تثبته.

وحذّر المبعوث الأميركي إلى إيران، روبرت مالي الجمعة، من أن طهران تقترب من نقطة اللاعودة لإحياء الاتفاق النووي، بعدما عززت مخزونها من اليورانيوم المخصب قبل استئناف المحادثات هذا الشهر.

وقال مالي إن إيران تخاطر أن يكون "من المستحيل" الحصول على أي فائدة من إحياء الاتفاق الذي كان معلقا منذ انسحاب الولايات المتحدة برئاسة دونالد ترمب منه في 2018.

وهذا الأسبوع، مع استعداد إيران لإجراء محادثات مع القوى العالمية في فيينا في 29 نوفمبر، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن طهران عادت إلى زيادة مخزونها من اليورانيوم العالي التخصيب.

وأبرمت إيران و6 قوى دولية: الولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا، وروسيا، والصين، وألمانيا في 2015، اتفاقا بشأن برنامجها النووي، أُطلق عليه خطة العمل الشاملة المشتركة، وأتاح رفع الكثير من العقوبات التي كانت مفروضة عليها، في مقابل الحد من نشاطاتها النووية وضمان سلمية برنامجها.

وفي بيان صدر الأربعاء بعد اجتماع أميركي - خليجي، وجّهت الولايات المتحدة ودول الخليج تحذيرا مشتركا إلى إيران، متّهمين إيّاها بـ"التسبّب بأزمة نووية" وبزعزعة استقرار الشرق الأوسط بصواريخها الباليستية وطائراتها المسيّرة.