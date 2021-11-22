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أميركا.. قتلى بعملية دهس في عرض احتفالي في ويسكونسن

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ويسكونسن

أميركا.. قتلى بعملية دهس في عرض احتفالي في ويسكونسن

دبي - العربية.نت

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قالت السلطات في واوكيشا بولاية ويسكونسن الأميركية إن بعض الأشخاص قتلوا عندما اقتحمت سيارة رياضية متعددة الاستخدامات أحد عروض عيد الميلاد بالمنطقة يوم الأحد، في حين نُقل 11 من البالغين و12 طفلا إلى مستشفيات المنطقة في أعقاب الحادث.

فيما أفادت صحيفة ميلووكي جورنال سنتينل ووسائل إعلام محلية أخرى في ولاية ويسكونسن بأن سيارة انطلقت على مسار أحد عروض نهاية الأسبوع بالمنطقة مما أسفر عن مقتل وإصابة عدة أشخاص.

وأظهر مقطع فيديو نشر على وسائل التواصل الاجتماعي سيارة رياضية متعددة الاستخدامات (إس.يو.في) حمراء اللون تسرع باتجاه
المشاركين في المسيرة من الخلف، وفي مقطع ثان، بدا أن الشرطة تفتح النار على نفس السيارة مع اصطدامها بأحد حواجز الطريق.

كما أظهرت صور ومقاطع فيديو من واوكيشا يجري تداولها على تويتر عددا كبيرا من سيارات الشرطة والإسعاف في شارع مزين بأضواء عيد الميلاد في أعقاب الواقعة. واصطف أشخاص متجمعون على الأرصفة مع حلول الغسق.

بينما أفادت جورنال سنتينل بأن الحادث وقع قبل قليل من الخامسة مساء بالتوقيت المحلي (2300 بتوقيت غرينتش).

من جهته، قال أنجليتو تينوريو عضو المجلس البلدي في ويست أليس القريبة للصحيفة "بينما كنا نسير بين المباني.. رأينا سيارة رياضية متعددة الاستخدامات تعبر، وانطلقت مسرعة على طول مسار العرض. وبعد ذلك سمعنا دويا عاليا، وبكاء وصراخ يصم الآذان من أناس صدمتهم السيارة".

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