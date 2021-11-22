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داهس المارة قتل 5 وجرح 40 وهو يهرب من موقع جريمة ارتكبها

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داهس المارة قتل 5 وجرح 40 وهو يهرب من موقع جريمة ارتكبها

لندن - العربية.نت 

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داهس المارة في مدينة Waukesha بولاية ويسكونسن الأميركية أمس الأحد، لم يكن يتعمد إيذاء أحد، بل كان يهرب بسيارته من موقع جريمة أخرى في المدينة التي يقيم فيها، وأثناء هروبه بالسيارة قتل 5 أشخاص وجرح 40 آخرين دهساً بالعجلات وصدماً، بينهم أطفال، وفقاً لما أعلنته الشرطة التي أفرجت اليوم عن صورته، مرفقة بمعلومات عنه، ملخصها أن اسمه Jr Darrell Brooks وعمره 39 سنة.

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من المعلومات عن داريل، أن له سوابق إجرامية، وتم إطلاق سراحه من السجن بعد دفعه يوم الجمعة الماضي كفالة مقدارها 1000 دولار عن 3 جنح وجريمتين، وفقاً لما ورد في عواجل نشرتها وسائل إعلام أميركية نقلاً عن الشرطة التي ذكرت أن تاريخه حافل "في مقاومة الاعتقال والعرقلة والضرب والخنق وتدمير الممتلكات والحيازة غير القانونية للأسلحة النارية" أحدثها ما قام به الأحد حين قاد سيارة اقتحمت مهرجاناً في أحد شوارع المدينة، واخترق بها إجراءات الشرطة لتأمين العرض، ما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص.

إلا أن شبكة ABC news التلفزيونية الأميركية، نقلت عن محققين بالحادث، اعتقادهم أن داريل كان يفر من موقع جريمة أخرى ارتكبها في المدينة، وأن الشرطة ليست لديها محتجز آخر سواه، مع الاعتقاد بأن آخر كان معه بالسيارة، لكنه فر ولا يزال طليقاً. أما الدهس، فلا يعتقد المحققون بأته ناجم عن تعصب أو تطرف، ولا يندرج في عمليات الإرهاب، بل تم تصنيفه كحادث.

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