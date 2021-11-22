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فيديو جديد لدهس المارة بولاية ويسكونسن الأميركية

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السيارة المشتبه بها بعملية الدهس في ولاية ويسكونسن الأميركية (رويترز)
السيارة المشتبه بها بعملية الدهس في ولاية ويسكونسن الأميركية (رويترز)

فيديو جديد لدهس المارة بولاية ويسكونسن الأميركية

لندن - العربية.نت ووكالات 

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ظهر فيديو جديد، تبدو فيه سيارة وهي تدهس بعض المارة، أمس الأحد، أثناء أحد عروض عيد الميلاد في مدينة Waukesha بولاية "ويسكونسن" القريبة في الشمال الأميركي من الحدود مع كندا، حيث أطاحت بأكثر من 25 شخصاً، بينهم مجموعة من الراقصات الشابات، وتم نقل 11 بالغا و12 طفلا منهم إلى المستشفيات.

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وقال قائد شرطة المدينة Dan Thompson إن شخصا تم احتجازه، وإن السيارة المشتبه بها تم التحفظ عليها "بعد دهسها أكثر من 20 شخصا، بينهم أطفال، وهناك بعض القتلى"، لكنه لم يذكر عددهم "لأنه ليس لدي رقم محدد الآن"، مضيفا بحسب ما تنقل "العربية.نت" مما بثته الوكالات، أنه من غير المعروف ما إذا كان الحادث مرتبطا بالإرهاب، لكن تم رفع أمر سابق بالاحتماء في الأماكن بالمنطقة البالغ عدد سكانها 72 ألفا تقريبا.

وفي الفيديو المعروض أعلاه، وهو مموّه بعض الشيء ليسمح "يوتيوب" بعرضه، نرى السيارة الحمراء تقتحم العرض، وتدهس ما يمكن من الأشخاص، ثم تمضي وسط أكثر من 10 أشخاص قبل وفود حشود من على الأرصفة لتقديم المساعدة.

وفي مقطع فيديو آخر، بدا أن الشرطة تفتح النار فيه على السيارة مع اصطدامها بأحد حواجز الطريق، حيث أطلق أحد ضباط الشرطة الرصاص عليها من دون إصابته لأي من المارة بأذى.

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