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البيت الأبيض: بايدن يعتزم الترشح لانتخابات 2024

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الرئيس الأميركي جو بايدن
الرئيس الأميركي جو بايدن

البيت الأبيض: بايدن يعتزم الترشح لانتخابات 2024

دبي - العربية.نت

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قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، الاثنين، إن الرئيس الأميركي جو بايدن يعتزم الترشح لولاية ثانية في عام 2024.

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وأضافت ساكي للصحفيين على متن طائرة الرئاسة، ردا على سؤال عما إذا كان بايدن سيرشح نفسه لإعادة انتخابه في عام 2024: "إن هذه نيته".

وكانت تقارير أميركية كشفت يوم السبت أن بايدن (79 عاما)، أخبر حلفاءه أنه يعتزم الترشح لإعادة انتخابه في ‏انتخابات عام 2024.

فيما تبلغ نسبة التأييد لبايدن 42.5 في المئة، ونسبة تصنيفه المعارض 51.8 في المائة، وفقا لمتوسط ​​استطلاعات الرأي الذي أجراه موقع "فايف ثيرتي إيت".

وأتم جو بايدن عامه الـ 79 عاما، السبت، وأكد طبيبه في أعقاب فحص طبي روتيني خضع له، يوم الجمعة، أنه "يتمتع بصحة جيدة ونشط" و"لائق لتنفيذ مهام الرئاسة بنجاح".

يشار إلى أن بايدن هو أكبر شخص سناً يتولى الرئاسة في تاريخ الولايات المتحدة.

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