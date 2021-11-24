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أميركا تنشر قوات خاصة و3 مدمرات تحسبا لتدهور الوضع بإثيوبيا

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حاملة الطائرات الأميركية USS Essex

أميركا تنشر قوات خاصة و3 مدمرات تحسبا لتدهور الوضع بإثيوبيا

لم يؤكد المتحدث باسم القيادة الأميركية في إفريقيا تيموثي بيتراك التحركات، لكنه قال إن الجيش مستعد "لدعم مجموعة من الطوارئ في جميع أنحاء العالم"

واشنطن - بندر الدوشي

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نشرت الولايات المتحدة قوات خاصة في جيبوتي ووضعت 3 سفن حربية في حالة تأهب في المنطقة في حالة تفاقم الوضع في إثيوبيا، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" CNN.

ويشير نشر القوات الخاصة إلى أن الولايات المتحدة تشعر بقلق متزايد بشأن تدهور الوضع الأمني مع تقدم الجماعات المسلحة المتحالفة ضد الحكومة الإثيوبية جنوبا نحو العاصمة أديس أبابا.

ولم يؤكد المتحدث باسم القيادة الأميركية في إفريقيا تيموثي بيتراك التحركات، لكنه قال إن الجيش مستعد "لدعم مجموعة من الطوارئ في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك تلك المتعلقة بسلامة دبلوماسيينا حيث سيتم توفير الأمن لهم إذا تدهورت البيئة".

تعزيزات أمنية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا
  • تعزيزات أمنية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا
  • تعزيزات أمنية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا
  • تعزيزات أمنية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا
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تعزيزات أمنية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا
تعزيزات أمنية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا
تعزيزات أمنية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا
تعزيزات أمنية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا
تعزيزات أمنية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا
تعزيزات أمنية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا

وعلى مدار أيام، حذرت وزارة الخارجية الأميركية مرارًا وتكرارًا من أن الولايات المتحدة لن تبدأ عملية إخلاء على غرار ما حدث في أفغانستان بقيادة الجيش من الدولة الإفريقية. وبدلاً من ذلك، تحث الإدارة المواطنين الأميركيين على الخروج عبر رحلات جوية تجارية من إثيوبيا بينما لا يزالون متاحين.

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ولكن في حالة فشل البعض في المغادرة، فإن الجيش لديه الآن قوات خاصة وسفن حربية برمائية مثل "يو إس إس إسيكس" على أهبة الاستعداد.

وبحسب التقرير، فقد تقول الولايات المتحدة إنها لا تستعد لعملية إخلاء غير قتالية لكنها بالتأكيد تتصرف وفقا لهذا الوضع.

وفي غضون ذلك، تعهد رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد - الحائز على جائزة نوبل للسلام - يوم الاثنين بقيادة قواته في خط المواجهة ضد المتمردين المناهضين للحكومة.

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