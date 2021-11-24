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الأسطول السادس الأميركي: نعمل مع حلفائنا لتحقيق الاستقرار في المتوسط

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الأسطول السادس
من الأسطول السادس الأميركي
البحر المتوسط

الأسطول السادس الأميركي: نعمل مع حلفائنا لتحقيق الاستقرار في المتوسط

قطع حربية أميركية بدأت المشاركة يوم الاثنين الماضي في المناورات التي انطلقت في 18 نوفمبر الجاري

دبي - قناة العربية

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أكد قائد بحري من الأسطول السادس الأميركي، أن "العمل مع الحلفاء يظهر التزام أميركا بالاستقرار في المنطقة".

وأفاد الأسطول السادس، الأربعاء، أن "الولايات المتحدة تشارك في مناورات بقيادة فرنسية في البحر المتوسط، مع إيطاليا واليونان وبريطانيا وإسبانيا".

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ونقل البيان عن كريستوفر بيترو قائد المدمرة الأميركية "يو اس اس بورتر"، والتي تشارك في المناورات، قوله إن "العمل مع حلفائنا يظهر التزامنا بالاستقرار في المنطقة".

وأضاف البيان الصادر من الأسطول أن قطعا حربية أميركية بدأت المشاركة يوم الاثنين الماضي في المناورات التي انطلقت في 18 نوفمبر الجاري، وتهدف إلى "تطوير التشغيل على مستوى مجموعة حاملة الطائرات الهجومية وتعزيز الكفاءة بين دول حلف الناتو".

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