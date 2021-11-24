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بايدن يدعو 110 دول لقمّة افتراضية حول الديمقراطية

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أميركا وبايدن

بايدن يدعو 110 دول لقمّة افتراضية حول الديمقراطية

خلت قائمة الدول المدعوّة من تركيا والصين

واشنطن - فرانس برس

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وجّه الرئيس الأميركي جو بايدن إلى قادة حوالى 110 دول دعوة للمشاركة في قمّة افتراضية حول الديموقراطية يعتزم تنظيمها في كانون الأول/ديسمبر المقبل، بحسب قائمة نشرتها وزارة الخارجية الأميركية الثلاثاء.

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وضمّت خصوصاً إلى جانب حلفاء بلاده الغربيين دولاً مثل العراق والهند وباكستان.

ولم يدعُ بايدن إلى هذه القمّة الصين، المنافس الرئيسي للولايات المتحدة، خلافاً لما فعل مع تايوان، في خطوة من شأنها أن تثير غضب بكين.

كما خلت قائمة الدول المدعوّة من تركيا، حليفة الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي.

ودعا بايدن إلى القمة التي ستعقد يومي التاسع والعاشر من كانون الأول/ديسمبر المقبل البرازيل، على الرّغم من أنّ الدولة الأميركية اللاتينية العملاقة يقودها رئيس يميني متشدّد مثير للجدل هو جايير بولسونارو.

ومن أوروبا ضمّت قائمة الدول المدعوّة للمشاركة في القمّة بولندا التي يتّهمها الاتحاد الأوروبي بعدم احترام دولة القانون، لكنّها خلت بالمقابل من المجر التي يقودها رئيس وزراء مثير للجدل كثيراً هو فيكتور أوربان.

أما من القارة السمراء فقد ضمّت قائمة الدول المدعوّة كلاً من جنوب أفريقيا وجمهورية الكونغو الديموقراطية ونيجيريا والنيجر.

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