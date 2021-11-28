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سيناتور جمهوري يحذر من تخفيف العقوبات عن إيران

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نووي إيران

سيناتور جمهوري يحذر من تخفيف العقوبات عن إيران

السيناتور الجمهوري بيل هاغرتي: يقود روب مالي جهود بايدن لإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة ويريد تخفيف العقوبات الكاملة عن إيران أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم

واشنطن - بندر الدوشي

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وجه السيناتور الجمهوري بيل هاغرتي، عضو لجنة العلاقات الخارجية الأميركية، انتقادات حادة لنهج إدارة الرئيس جو بايدن للتعامل مع النظام الإيراني، وقال في تغريدة له على حسابه "تويتر": "‏يقود روب مالي (المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران)، الذي لم يتم تأكيده من مجلس الشيوخ، جهود بايدن لإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة ويريد تخفيف العقوبات الكاملة عن أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم. فهو يرى إيران ضحية وأن عدوانها هو بسبب استبعادها من المنطقة".

وتابع بالقول: "‏آراء مالي خاطئة وخطيرة. ولن يلتزم بايدن بتقديم الصفقة الإيرانية الجديدة أو التي تم إحياؤها كمعاهدة".

وأضاف: "حان الوقت لكي يصوت مجلس الشيوخ على قانون مراجعة تخفيف العقوبات والحصول على موافقة الكونغرس قبل تخفيف العقوبات على إيران".

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وتستأنف الولايات المتحدة وحلفاؤها المحادثات النووية الإيرانية، الاثنين، وهم غير متأكدين من الطريقة التي ستتعامل بها حكومة طهران الجديدة مع المفاوضات، وليسوا متفائلين بشأن الآفاق المستقبلية ويؤكدون أنه إذا فشلت الدبلوماسية فإن الولايات المتحدة "مستعدة لاستخدام خيارات أخرى وفقا لتقرير نشرته "سي إن إن" CNN.

وستجتمع أطراف خطة العمل الشاملة المشتركة مجددًا في فيينا بعد ما يقرب من 6 أشهر لمناقشة العودة المتبادلة إلى الصفقة من قبل كل من الولايات المتحدة وإيران، لكن الفجوة أعطت وقتًا لتجذر عقبات جديدة.

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