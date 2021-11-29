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هذا ما كشفه ترمب عن خطة انسحابه من أفغانستان

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نوبات غضب ترمب كانت مرعبة
ترمب
أفغانستان

هذا ما كشفه ترمب عن خطة انسحابه من أفغانستان

ترمب: بايدن كان يستطيع الانسحاب من أفغانستان بطريقة أفضل

دبي - العربية.نت

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كشف الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، أنه كان ينوي الإبقاء على قاعدة باغرام الجوية تحت السيطرة الأميركية، نظراً لقربها من المنشآت النووية الصينية، وذلك في سياق خطط مغادرة أفغانستان.

وفي مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأميركية، انتقد ترمب مجددا انسحاب الرئيس الأميركي، جو بايدن، منهيا أطول حملة عسكرية في أفغانستان عبر التاريخ الأميركي، موضحا أن بايدن كان يمكن أن ينسحب بطريقة أفضل.

وتابع ترمب: "كنت سأحتفظ بقاعدة باغرام بسبب الصين، وليس بسبب أفغانستان. الصين تتواجد في باغرام الآن، وستسيطر عليها"، منوهاً بأنه كان يعتزم قصف جميع القواعد العسكرية الأخرى في أفغانستان والإبقاء فقط على قاعدة "باغرام"، نقلا عن وكالة "نوفوستي".

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وانتقد ترمب بشكل خاص رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية، مارك ميلي، الذي قال إن التخلي عن الأسلحة والمعدات العسكرية في أفغانستان سيكون أرخص من إخراجها.

ووصف ترمب الزعيم الأفغاني الهارب، أشرف غني "بالمحتال الذي حاول تهريب أموال خارج البلاد أكثر مما يمكن أن تتسع الطائرة"، وقال: "علمت أن غني محتال، وقلت إنه سيهرب قبل أي شخص آخر. سمعت أنه أخذ الكثير من المال معه لدرجة أنها لم تسع لها مروحيته وطائرته، وترك الكثير من حقائب المال على المدرج قبل هروبه".

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