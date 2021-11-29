واشنطن: هدفنا عودة إيران للاتفاق النووي.. وتصعيدها غير بنّاء

قالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض، الاثنين، إن هدف الولايات المتحدة هو عودة إيران للالتزام الكامل بالاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015.

واستؤنفت المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في فيينا الاثنين، بعد توقف دام خمسة أشهر.

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وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب قد انسحب عام 2018 من الاتفاق الذي أدى لرفع عقوبات عن طهران مقابل فرض قيود على أنشطتها النووية. وأعاد ترمب فرض عقوبات على إيران التي وسعت من جهتها نطاق نشاطها النووي تدريجياً.

في سياق متصل، قالت وزارة الخارجية الأميركية الاثنين إن "استمرار إيران في التصعيد النووي أمر غير بنّاء"، مضيفةً أنه "يتعارض مع هدف العودة إلى الامتثال بالاتفاق السابق".

ورداً على سؤال من مراسلة قناتي "العربية" و"الحدث" في واشنطن قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن المفاوضات في فيينا "لن تنجح إذا أصرّت إيران على طلب رفع العقوبات المفروضة عليها، دون امتثالها للاتفاق النووي".

وأوضح أن "قضية رفع العقوبات كانت أولوية بالنسبة لإيران لفترة طويلة خلال عملية التفاوض"، مضيفاً أن "الطبيعة الدقيقة وتسلسل الخطوات المتعلقة بالعقوبات التي يتعين على الولايات المتحدة اتخاذها لتحقيق عودة متبادلة إلى الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) موضوع نقاش".

وتابع: "إن العودة المتبادلة إلى الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة هي أفضل خيار لتقييد أخطاء البرنامج النووي (الإيراني). هذا الأمر يوفّر أيضاً منصة لمعالجة سلوك طهران المزعزع للاستقرار".

ختم قائلاً: "بالطبع، إذا طلبت إيران المزيد (من التنازلات) أو عرضت أقل (من التزاماتها بموجب الاتفاق النووي)، فلن تنجح هذه المفاوضات".

في سياق متصل، قال المبعوث الصيني إلى المحادثات النووية الإيرانية الاثنين إن على الولايات المتحدة رفع جميع العقوبات التي لا تتماشى مع اتفاق إيران النووي، بما في ذلك تلك العقوبات التي تطبق على الصين.

وقالت بعثة الصين الدائمة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى على "تويتر": "شدد السفير وانغ تشون في اجتماع اللجنة المشتركة لخطة العمل الشاملة المشتركة على أن الحوار والمفاوضات هي الطريق الصحيح الوحيد لتسوية القضية النووية الإيرانية، ويجب على الولايات المتحدة رفع جميع العقوبات غير المتماشية مع خطة العمل الشاملة المشتركة ضد إيران وأطراف ثالثة، منها الصين".