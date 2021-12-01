تسجيل أول إصابة بالمتحور أوميكرون في أميركا

تأكدت إصابة أولى بالمتحور أوميكرون من فيروس كورونا في الولايات المتحدة لدى وافد من جنوب إفريقيا، وفق ما أعلنت السلطات الصحية الأميركية الأربعاء.

وقالت المراكز الأميركية للوقاية من الأمراض ومكافحتها في بيان إن هذا الشخص خضع لفحص في كاليفورنيا وجاءت نتيجته إيجابية.

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كما أضافت أنه "ملقح بشكل كامل وكانت تظهر عليه أعراض خفيفة في طور التحسن"، بحسب فرانس برس.

كذلك كشفت أنه يلزم حجراً صحياً ولا تزال نتائج فحوصه إيجابية لجهة الإصابة بكوفيد-19. وأشارت إلى أنه تم التواصل مع كل مخالطيه وأن نتائج فحوصهم سلبية.

عاد في 22 نوفمبر

من جهته أوضح كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي أن هذا الشخص عاد من جنوب أفريقيا في 22 نوفمبر وثبتت إصابته بعدها بسبعة أيام.

كذلك أضاف فاوتشي أن الشخص، الذي سبق أن تلقى تطعيماً كاملاً ضد كوفيد-19 لكن لم يحصل على جرعة معززة، ظهرت عليه أعراض خفيفة وكان يخضع لحجر صحي ذاتي، وفق رويترز.

ورصدت الإصابة السلطات الصحية في كاليفورنيا وسان فرانسيسكو وأكدتها المراكز الأميركية للوقاية من الأمراض ومكافحتها.

أول إصابة في جنوب إفريقيا

يذكر أن أول إصابة بـ"أوميكرون" الذي صنفته منظمة الصحة العالمية بأنه متحور مثير للقلق، قد رُصدت في جنوب إفريقيا. وعلى الرغم من عدم توفر بيانات علمية وافية إلى الآن، يُعتقد بناء على نمط تحولات المتحور، أنه قادر على الالتفاف، أقله جزئياً، على الوقاية التي توفرها اللقاحات الحالية، وأنه قد يكون أكثر قدرة على التفشي من المتحور دلتا السائد في العالم حالياً.

وتعتزم الولايات المتحدة زيادة الفحوص وتشديد مقتضيات الحجر للمسافرين الوافدين من خارج البلاد، بما في ذلك الخضوع لفحص كشف الإصابة قبل يوم واحد من المغادرة، وفق ما أعلنت الأربعاء المراكز الأميركية للوقاية من الأمراض ومكافحتها.

ومن التدابير المطروحة إخضاع الوافدين لفحص إلزامي عند الوصول أو حتى إلزامهم بالحجر الصحي بغض النظر عن نتيجة الفحص، بحسب ما أوردت صحيفة واشنطن بوست.