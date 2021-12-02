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بايدن يدعو للتطعيم لمواجهة أوميكرون.. و"لا تدابير إضافية"

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US President Joe Biden speaks about the administration’s response to Covid-19 and the Omicron variant at the National Institutes of Health (NIH) in Bethesda, Maryland on December 2, 2021. Biden said Thursday the United States' Covid-19 response shouldn't be politically divisive and he hoped for bipartisan backing for his plan for winter. (Photo by MANDEL NGAN / AFP) 10 minutes ago us - politics - biden - health - virus 10 minutes ago us - politics - biden - health - virus 12 minutes ago us - politics - biden - health - virus
الرئيس الأميركي جو بايدن
فيروس كورونا

بايدن يدعو للتطعيم لمواجهة أوميكرون.. و"لا تدابير إضافية"

الرئيس الأميركي: الولايات المتحدة لديها أفضل الإمكانيات لمواجهة المتحور الجديد من كورونا

العربية.نت

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رأى الرئيس الأميركي جو بايدن أن مكافحة فيروس كورونا يجب ألا تكون سبباً لانقسامات سياسية، وذلك خلال عرضه خطة من شأنها الحؤول دون حصول فورة في الإصابات مع حلول الشتاء وانتشار المتحور أوميكرون.

وقال بايدن في كلمته: "أعرف أن كوفيد-19 سبّب انقسامات في هذا البلد" وبات "مسألة فئوية، وهو أمر مؤسف.. ويجب ألا يكون كذلك".

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وأضاف: "فيما ندخل إلى فصل الشتاء ونواجه تحدّي المتحور الجديد، حان الوقت لنحاول أن نتخطى هذه الانقسامات".

ويحاول بايدن أن يفرض التطعيم الإجباري على العاملين في المؤسسات الخاصة والعامة، إلّا أنه يواجه معارضة قوية من الكثير من الجمهوريين وتعيقه الإجراءات القانونية المتخذة ضد القيود.

وشددّ بايدن على أن خطته لمحاربة كورونا، التي "يجب أن تكون جامعة"، لن تحتوي على إجراءات جديدة أو قيود. وشدد على أن "الولايات المتحدة لديها أفضل الإمكانيات لمواجهة أوميكرون"، مؤكداً أن مواجهة هذا المتحور تتطلب أخذ اللقاحات والجرعات المعززة.

ودعا بايدن الأميركيين لأخذ الجرعات المعززة من اللقاحات ضد كورونا، كما أعلن عن إطلاق الآلاف من مراكز اللقاحات في الولايات المتحدة.

وتابع بايدن: "لن نتخذ أي تدابير إضافية لمواجهة متحور أوميكرون"، في إشارة لتدابير إغلاق أو منع سفر محتملة.

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يأتي هذا بينما قال مستشار مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور بيتر سينغ في حديث مع قناة "العربية" الخميس إن معرفة مدى خطورة المتحور أوميكرون "يحتاج أسابيع"، معتبراً أن هذا المتحور الجديد من فيروس كورونا "قد يكون بمثابة دعوة لليقظة".

وشدد شينغ على أن "التطعيم هو الحل للقضاء على متحورات كورونا"، معتبراً أن "الإغلاق ليس الحل لمواجهة أوميكرون".

ولا يزال الكثير غير معروف بشأن المتحور الجديد، بما في ذلك ما إذا كان أكثر عدوى، كما تشتبه بعض السلطات الصحية، وما إذا كان يجعل الناس مرضى بشكل أكثر خطورة، وما إذا كان قادراً على مقاومة اللقاحات الحالية.

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