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الأمن طوق مبنى الأمم المتحدة بعد ظهور مسلح بمحيطه

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عناصر من الشرطة الأميركية بمحيط مبنى الأمم المتحدة في نيويورك - أرشيفية

الأمن طوق مبنى الأمم المتحدة بعد ظهور مسلح بمحيطه

مراسل العربية: المسلح أمام مقر الأمم المتحدة مختل عقليا

الأمم المتحدة (الولايات المتحدة) - فرانس برس

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فرض طوق أمني حول مقر الأمم المتحدة في نيويورك الخميس، بعد رصد وجود رجل مسلّح أمام بوابة المبنى الخارجية، على ما أفاد مسؤولون في المنظمة الدولية.

وذكر مراسل "العربية" أن المسلح أمام مقر الأمم المتحدة مختل عقليا.

وقال الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك لوكالة فرانس برس إنّ "مقرّ الأمم المتحدة أُغلق وثمة تحرّك للشرطة"، في حين قال مسؤول إنّ "رجلاً مسلحاً ببندقية يهدّد بقتل نفسه" أمام أحد مداخل المبنى.

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وأغلقت الجادة المحاذية لمقر الأمم المتحدة أمام حركة المرور.

وكان الرجل الذي تسبب بإغلاق المبنى يقف أمام البوابة وعلى مسافة قريبة عناصر من الشرطة خلف شاحنة.
ولم يتسبب إغلاق المقر في حدوث أي اضطرابات للنشاطات داخل المبنى حيث واصل مجلس الأمن اجتماعا خصص للعراق.

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