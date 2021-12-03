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في ضربة لإدارة بايدن.. تعثر نمو الوظائف في سوق العمل الأميركي

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بايدن
أميركا وبايدن

في ضربة لإدارة بايدن.. تعثر نمو الوظائف في سوق العمل الأميركي

وأصبح نوفمبر أسوأ شهر لخلق فرص عمل حتى الآن في هذا العام

بندر الدوشي - واشنطن 

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في ضربة جديدة لإدارة بايدن أظهر تقرير نمو الوظائف في الولايات المتحدة أن حجم التوظيف أقل بكثير من التوقعات في نوفمبر. وهو يشير إلى أن قضية جذب عمال جدد لسوق العمل تلقي بثقلها على تعافي السوق من الوباء، حتى مع انخفاض حالات كورونا COVID-19 على الصعيد الوطني.

وقالت وزارة العمل في تقريرها الشهري الصادر يوم الجمعة إن جداول التوظيف في نوفمبر أظهرت إضافة 210 آلاف وظيفة لسوق العمل وهو رقم أقل بكثير من 550 ألف وظيفة التي توقعها الاقتصاديون في هذا الشهر.

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وأصبح نوفمبر أسوأ شهر لخلق فرص عمل حتى الآن في هذا العام.

وانخفض معدل البطالة (الذي تم حسابه بناءً على مسح منفصل) أكثر من المتوقع إلى 4.2% من 4.6% وهو أدنى مستوى منذ بدء الوباء.

وقال جاستن ولفرس، الخبير الاقتصادي في جامعة ميشيغان لفوكس نيوز: "تقرير التوظيف اليوم مخيب للآمال بشكل كبير لقد كانت هذه لحظة لعودة الناس إلى مراكز التسوق والعودة إلى العمل. لقد ازدادت الأخبار المتعلقة بكوفيد سوءًا منذ ذلك الحين".

ومع ذلك، لم يكن كل التقرير أخبارا سيئة، حيث ارتفع معدل المشاركة في القوى العاملة إلى 61.8% وارتفعت الأجور بنسبة 4.8% عن العام الماضي.

ويأتي تعثر نمو الوظائف قبل ظهور متغير أوميكرون omicron الذي تم تحديده حديثًا مما قد يعرض تعافي الاقتصاد العالمي للخطر.

ولا يزال هناك نقص في الوضوح حول مدى خطورة المتغير الجديد، بما في ذلك ما إذا كان أكثر قابلية للانتقال أو أكثر قدرة على التسبب في مرض أكثر خطورة.

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