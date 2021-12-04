بايدن: سنجري نقاشاً طويلاً مع بوتين حول أوكرانيا

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، السبت، إنه سيجري "نقاشا طويلا" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، وإنه لن يقبل "خطوطا حمراء" من جانب روسيا.

وأضاف بايدن في تصريحات للصحافيين لدى مغادرته إلى منتجع كامب ديفيد: "نحن على دراية بتحركات روسيا منذ فترة طويلة، وأتوقع أننا سنجري نقاشا طويلا مع بوتين".

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وقال: "أنا لا أقبل خطوطا حمراء من أحد".

وقالت السلطات الأوكرانية، إن روسيا حشدت أكثر من 94 ألف جندي بالقرب من الحدود الأوكرانية، وذلك نقلا عن تقارير للمخابرات تشير إلى أن موسكو ربما تستعد لهجوم عسكري واسع النطاق في نهاية يناير.

يأتي ذلك فيما وجدت الاستخبارات الأميركية أن الكرملين يخطط لهجوم متعدد الجبهات على أوكرانيا في أقرب وقت ممكن من العام المقبل يشارك فيه ما يصل إلى 175 ألف جندي، وفقاً لما أكده مسؤولون أميركيون ووثيقة استخباراتية حصلت عليها صحيفة "واشنطن بوست" Washington Post.

ويثير التصعيد العسكري الروسي مخاوف من تجدد الحرب على الأراضي الأوروبية، ويأتي قبل اجتماع افتراضي مقرر الأسبوع المقبل بين الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال مسؤول في الإدارة الأميركية طلب عدم الكشف عن هويته، إن "الخطط الروسية تتضمن شن هجوم عسكري على أوكرانيا في مطلع العام 2022 مع حجم قوات يبلغ ضعف ما رأيناه في الربيع الماضي خلال المناورات الروسية قرب الحدود الأوكرانية".

وتشمل الخطط نقلاً مكثفاً لـ100 كتيبة تكتيكية، يقدر عدد أفرادها بـ175 ألف جندي، بالإضافة للمدرعات والمدفعية والمعدات إلى الحدود الأوكرانية.

وتظهر وثيقة الاستخبارات الأميركية غير السرية، والتي تتضمن صوراً التقطتها الأقمار الصناعية، القوات الروسية وهي تتجمع في أربعة مواقع.

وفي الوقت الراهن، تنتشر 50 مجموعة تكتيكية روسية في المنطقة، إلى جانب دبابات ومدفعية "وصلت حديثاً" إليها، وفقاً للوثيقة.