بايدن: قرار الانسحاب من أفغانستان كان صائبا.. ومهمتنا ما زالت مستمرة هناك

قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، إن واشنطن مستمرة في رصد ومنع ظهور تهديدات إرهابية جديدة ضد المصالح الأميركية في أفغانستان، بعد انسحابها مؤخراً.

وأضاف الرئيس الأميركي في حوار لصحيفة "الشروق" المصرية أن "مصلحة أميركا الوحيدة على مدار العشرين عاما وإلى الآن تظل واحدة، وهي حماية الأمن الوطني في أفغانستان حتى لا تتحول إلى مقر لتنفيذ عمليات إرهابية جديدة ضد أميركا".

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وقال بايدن إن قدرات تنظيم القاعدة "تراجعت بشدة" بعد مقتل زعيمه أسامة بن لادن.

كما أكد أنه لا يزال متمسكا بصحة قراره ومقتنع تمام بانسحاب القوات الأميركية من أفغانستان لإنهاء أطول حرب شاركت فيها الولايات المتحدة.

وتابع بالقول: "لم أستطع إرسال آلاف من جنودنا الشجعان إلى أفغانستان، والمخاطرة بحياة جيل جديد من أبنائنا وبناتنا، وأخواتنا وإخواننا، للدفع بهم لخوض حرب أهلية بأفغانستان للعقد الثالث".

وأضاف: "سنواصل دعم الشعب الأفغاني، وسنعمل بتنسيق وثيق مع المجتمع الدولي على ذلك، وسنواصل معًا في المجتمع الأميركي التحدث عن الحقوق الأساسية للشعب الأفغاني، بما في ذلك حقوق النساء، هذا بجانب دعمنا للاستقرار والتصدى للتهديدات الإرهابية".

ودعا بايدن كل الشعوب لدعم الشعب الأفغاني بعد انتهاء هذه الحرب الطويلة، وأنه وبالتعاون مع المجتمع الدولي، سيستمر في الدفاع عن الحقوق الأساسية للأفغانيين، وعلى رأسها الحقوق الإنسانية للفتيات والسيدات، وأنه يسعى لإبرام اتفاقيات دبلوماسية إقليمية تضمن منع العنف وتهيئة الاستقرار داخل المجتمع الأفغاني.