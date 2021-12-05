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اتصال بين بايدن وبوتين الثلاثاء.. وأوكرانيا أبرز الملفات

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U.S. President Joe Biden and Russia's President Vladimir Putin shake hands during the U.S.-Russia summit at Villa La Grange in Geneva, Switzerland, June 16, 2021. REUTERS/Denis Balibouse/Pool
لقاء جمع بوتين وبايدن في جنيف في يونيو الماضي
روسيا و بوتين

اتصال بين بايدن وبوتين الثلاثاء.. وأوكرانيا أبرز الملفات

البيت الأبيض: الرئيس سيؤكد سيعيد التأكيد على دعم الولايات المتحدة لسيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية

العربية.نت

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قال كل من الكرملين البيت الأبيض السبت إن الرئيس الأميركي جو بايدن سيجري اتصالاً عبر الفيديو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الثلاثاء.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين ساكي إن بايدن وبوتين سيناقشان "مجموعة من الموضوعات" المتصلة بالعلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا، "بما في ذلك الاستقرار الاستراتيجي، وقضايا الإنترنت، والقضايا الإقليمية".

لقاء جمع بايدن وبوتين في جنيف في يونيو الماضي
لقاء جمع بايدن وبوتين في جنيف في يونيو الماضي

وأضاف ساكي: "سيؤكد الرئيس بايدن مخاوف الولايات المتحدة بشأن الأنشطة العسكرية الروسية على الحدود مع أوكرانيا ويعيد تأكيد دعم الولايات المتحدة لسيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية".

من جهته، قال الكرملين إن الجانبين سيناقشان أيضاً العلاقات الثنائية وتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال قمة الزعيمين في جنيف في يونيو الماضي. ولم يتم الكشف عن التوقيت الدقيق للمكالمة.

من جانبه، قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إن واشنطن ملتزمة بضمان أن يكون لدى أوكرانيا ما تحتاجه لحماية أراضيها والحفاظ على سيادتها.

تدريب عسكري مشترك أميركي أوكراني في اوكرانيا في سبتمبر الماضي
تدريب عسكري مشترك أميركي أوكراني في اوكرانيا في سبتمبر الماضي
صور استخباراتية تظهر حشود روسيا العسكرية قرب أوكرانيا أميركا روسيا و أوكرانيا صور استخباراتية تظهر حشود روسيا العسكرية قرب أوكرانيا

وأضاف أن هناك مجالاً كبيراً أمام الدبلوماسية والقيادة للعب دور في قضية أوكرانيا، وسط حشد روسيا لآلاف العسكريين والمعدات على حدود أوكرانيا ما ينذر بخطط لغزوها.

كان وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن قد حذر نظيره الروسي سيرغي لافروف الأسبوع الماضي من أن روسيا ستواجه "عواقب وخيمة وثمناً باهظاً" من جانب الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين إذا قامت بعمل هجومي آخر ضد أوكرانيا.

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