اتصال بين بايدن وبوتين الثلاثاء.. وأوكرانيا أبرز الملفات

قال كل من الكرملين البيت الأبيض السبت إن الرئيس الأميركي جو بايدن سيجري اتصالاً عبر الفيديو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الثلاثاء.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين ساكي إن بايدن وبوتين سيناقشان "مجموعة من الموضوعات" المتصلة بالعلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا، "بما في ذلك الاستقرار الاستراتيجي، وقضايا الإنترنت، والقضايا الإقليمية".

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وأضاف ساكي: "سيؤكد الرئيس بايدن مخاوف الولايات المتحدة بشأن الأنشطة العسكرية الروسية على الحدود مع أوكرانيا ويعيد تأكيد دعم الولايات المتحدة لسيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية".

من جهته، قال الكرملين إن الجانبين سيناقشان أيضاً العلاقات الثنائية وتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال قمة الزعيمين في جنيف في يونيو الماضي. ولم يتم الكشف عن التوقيت الدقيق للمكالمة.

من جانبه، قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إن واشنطن ملتزمة بضمان أن يكون لدى أوكرانيا ما تحتاجه لحماية أراضيها والحفاظ على سيادتها.

وأضاف أن هناك مجالاً كبيراً أمام الدبلوماسية والقيادة للعب دور في قضية أوكرانيا، وسط حشد روسيا لآلاف العسكريين والمعدات على حدود أوكرانيا ما ينذر بخطط لغزوها.

كان وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن قد حذر نظيره الروسي سيرغي لافروف الأسبوع الماضي من أن روسيا ستواجه "عواقب وخيمة وثمناً باهظاً" من جانب الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين إذا قامت بعمل هجومي آخر ضد أوكرانيا.