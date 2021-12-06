.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

واشنطن تعلن مقاطعتها الدبلوماسية لأولمبياد بكين الشتوي

  • الخط
جين ساكي (فرانس برس)

واشنطن تعلن مقاطعتها الدبلوماسية لأولمبياد بكين الشتوي

العربية.نت، وكالات

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت الولايات المتحدة الاثنين مقاطعتها الدبلوماسية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 في بكين مبررة ذلك بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان لكن القرار لن يمنع الرياضيين الأميركيين من المشاركة في المسابقات.

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي: "لن ترسل إدارة (الرئيس الأميركي جو) بايدن أي تمثيل دبلوماسي أو رسمي إلى دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين في 2022 والدورة البارالمبية نظراً إلى مواصلة جمهورية الصين الشعبية الإبادة والجرائم ضد الإنسانية في شينجيانغ والانتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان"، وفق فرانس برس.

وزير دفاع أميركا: سنواصل تطوير قدراتنا لردع خطر الصين المتصاعد أميركا أميركا و الصين وزير دفاع أميركا: سنواصل تطوير قدراتنا لردع خطر الصين المتصاعد

كما أضافت ساكي: "يحظى الرياضيون في الفريق الأميركي بكامل دعمنا. سنساندهم بالكامل وسنشجعهم" من الولايات المتحدة.

الموقف الأنسب

يشار إلى أن الإدارة الأميركية سعت منذ أشهر إلى اتخاذ الموقف الأنسب حيال الأولمبياد الشتوي الذي تستضيفه بين الرابع من فبراير والعشرين منه دولة تتهمها واشنطن بارتكاب إبادة في حق الأويغور بشينجيانغ في شمال شرق الصين.

واتهمت منظمات عدة مدافعة عن حقوق الإنسان بكين باحتجاز ما لا يقل عن مليون شخص في شينجيانغ بـ"معسكرات إعادة تأهيل".

"إجراءات مضادة"

يذكر أنه في وقت سابق الاثنين هددت الصين باتخاذ "إجراءات مضادة" في حال الإعلان عن مقاطعة أميركية رسمية للأولمبياد. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان في رد على تقارير صحافية أفادت بأن إعلان المقاطعة بات وشيكاً: "أريد التأكيد على أن دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ليست مسرحاً للتموضع والتلاعب السياسي".

ولم يصدر على الفور أي رد فعل من بكين حول إعلان ساكي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
أصاب اثنين من الهواء..أوميكرون يحبط العالم مجدداً أصاب اثنين من الهواء..أوميكرون يحبط العالم مجدداً
النفق 57.. حكاية مكان وقف بوجه جدار برلين القرن الماضي النفق 57.. حكاية مكان وقف بوجه جدار برلين القرن الماضي
الأكثر قراءة
رمال تغطي قضبان السكة.. قائد قطار مصري يتفادى كارثة! رمال تغطي قضبان السكة.. قائد قطار مصري يتفادى كارثة!
مبتكرة لقاح أسترازينيكا: الفيروس القادم أكثر فتكاً فاستعدوا مبتكرة لقاح أسترازينيكا: الفيروس القادم أكثر فتكاً فاستعدوا
حمدالله يخرج عن صمته: سأعود إلى النصر يوماً ما حمدالله يخرج عن صمته: سأعود إلى النصر يوماً ما
أصاب اثنين من الهواء..أوميكرون يحبط العالم مجدداً أصاب اثنين من الهواء..أوميكرون يحبط العالم مجدداً
فيديو لتفاصيل جلسة محاكمة سفاح الإسماعيلية.. شذوذ وكشف طبي فيديو لتفاصيل جلسة محاكمة سفاح الإسماعيلية.. شذوذ وكشف طبي
عمايري وكندة حنا عن ضجة عمايري وكندة حنا عن ضجة "القبلة الساخنة": هذا وقت الرد
قبل أن تذهب
تعرف على إجراءات الطعون في انتخابات الرئاسة الليبية
تعرف على إجراءات الطعون في انتخابات الرئاسة الليبية
اكتشف المزيد