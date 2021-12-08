وزارة العدل الأميركية: مصادرة شحنتي أسلحة إيرانية في بحر العرب

أعلنت وزارة العدل الأميركية، اليوم الأربعاء، عن مصادرة شحنتي أسلحة إيرانية في بحر العرب.

وأوضحت العدل الأميركية أن الأسلحة الإيرانية المصادرة تشمل 171 صاروخا أرض - جو و8 مضادة للمدرعات.

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وأضافت أن تلك الأسلحة كانت في طريقها إلى الحوثيين في اليمن.

وقالت البحرية الأميركية إنها صادرت 1.1 مليون برميل من منتجات النفط الإيراني في بحر العرب.