ميليشيات إيران
وزارة العدل الأميركية: مصادرة شحنتي أسلحة إيرانية في بحر العرب
العدل الأميركية: الأسلحة الإيرانية المصادرة تشمل 171 صاروخا أرض - جو و8 مضادة للمدرعات
أعلنت وزارة العدل الأميركية، اليوم الأربعاء، عن مصادرة شحنتي أسلحة إيرانية في بحر العرب.
وأوضحت العدل الأميركية أن الأسلحة الإيرانية المصادرة تشمل 171 صاروخا أرض - جو و8 مضادة للمدرعات.
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وأضافت أن تلك الأسلحة كانت في طريقها إلى الحوثيين في اليمن.
وقالت البحرية الأميركية إنها صادرت 1.1 مليون برميل من منتجات النفط الإيراني في بحر العرب.
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