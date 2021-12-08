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وزارة العدل الأميركية: مصادرة شحنتي أسلحة إيرانية في بحر العرب

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سفينة إيرانية
سفينة إيرانية "أرشيفية"
ميليشيات إيران

وزارة العدل الأميركية: مصادرة شحنتي أسلحة إيرانية في بحر العرب

العدل الأميركية: الأسلحة الإيرانية المصادرة تشمل 171 صاروخا أرض - جو و8 مضادة للمدرعات

دبي _ العربية.نت

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أعلنت وزارة العدل الأميركية، اليوم الأربعاء، عن مصادرة شحنتي أسلحة إيرانية في بحر العرب.

وأوضحت العدل الأميركية أن الأسلحة الإيرانية المصادرة تشمل 171 صاروخا أرض - جو و8 مضادة للمدرعات.

وأضافت أن تلك الأسلحة كانت في طريقها إلى الحوثيين في اليمن.

وقالت البحرية الأميركية إنها صادرت 1.1 مليون برميل من منتجات النفط الإيراني في بحر العرب.

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