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أميركا.. عشرات القتلى بإعصار مدمر في كنتاكي

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أميركا.. عشرات القتلى بإعصار مدمر في كنتاكي

دبي - العربية.نت

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لقي 50 شخصا على الأقل مصرعهم جراء إعصار قوي ضرب ولاية كنتاكي الأميركية، حسب ما أفادت وكالة "فرانس برس" نقلا عن حاكم الولاية آندي بيشير في مؤتمر صحافي في ساعة مبكرة السبت.

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وقال "أخشى أن يكون قد قتل أكثر من 50 شخصا في كنتاكي. ربما قرابة ما بين 70 و100، الأمر مروّع".

وأضاف "التقارير تجعل القلب ينفطر".

من جهتها، نقلت صحيفة واشنطن بوست عن متحدثة باسم خدمة إدارة الطوارئ بالولاية قولها، إن مسؤولي الإنقاذ لم يؤكدوا أرقام الوفيات أو الإصابات حتى وقت مبكر اليوم السبت.

فيما أعلن حاكم الولاية حالة الطوارئ. ونقلت عنه الصحيفة قوله تعليقا على الدمار الناتج عن الأعاصير، إنه سيكون "من أسوأ ما شهدنا منذ وقت طويل".

وجاء الإعصار فيما عاثت عواصف خرابا في ولايات أميركية عدة.

وقبل كارثة الإعصار، اجتاحت عاصفة مستودعا لشركة أمازون في ولاية إيلينوي الأميركية الجمعة، وفق مسؤولين. وذكرت وسائل إعلام محلية إن قرابة مئة موظف علقوا في الداخل.

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