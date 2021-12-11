بلينكن: بحثت مع الأوروبيين الخطوات المقبلة حيال طهران

بالتزامن مع استمرار المحادثات النووية في فيينا، اجتمع وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في ليفربول مع نظرائه من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا. وأعلن متحدث باسم الخارجية، اليوم السبت، بحسب ما نقلت رويترز، أن بلينكن عقد أمس الجمعة اجتماعاً "مثمرا" مع نظرائه الأوروبيين، بحث الاتفاق النووي الإيراني.

كما أضاف أن الوزير الأميركي المتواجد في المملكة المتحدة من أجل حضور قمة مجموعة الدول الصناعية السبع، بحث خطة العمل الشاملة المشتركة، والخطوات التي ستتخذ في الفترة المقبلة.

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محادثات صعبة

وكانت الولايات المتحدة والدول الأوروبية حذرت إيران سابقا من عدم التعامل بجدية مع المفاوضات النووية التي استكملت يوم الخميس بعد توقف دام 5 أيام.

كما دانت المقترحات التي قدمها الوفد الإيراني الأسبوع الماضي، معتبرة أنها تراجع واضح عما سبق أن اتفق عليه خلال الجولات الست الماضية.

فيما وصف المنسق الأوروبي إنركي مورا المحادثات الجارية في العاصمة النمساوية بالصعبة جدا، إلا أنه لم يبدِ تشاؤما أو تفاؤلا تجاهه، طالبا التريث لاتضاح الرؤيا خلال الأيام المقبلة.

في حين أكد مصدر دبلوماسي رفيع لرويترز أن المقبل من الأيام سيظهر مدى جدية طهران، ملمحا إلى أن الوفد الإيراني تخلى عن الطروحات التي قدمها سابقا.

إلا أن مصادر إيرانية عادت وأكدت اليوم السبت، بحسب ما نقلت وسائل إعلام رسمية، أن المفاوضين يناقشون المسودتين اللتين قدمتهما إيران سابقا.

يشار إلى أن المرحلة الثانية من الجولة السابعة من المحادثات النووية كانت استؤنفت في التاسع من الشهر الحالي، بعد توقف دام 5 أيام، طلبتها الدول الغربية للتشاور، إثر تقديم الوفد الإيراني مقترحات وصفها الأوروبيون والأميركيون بأنها تقوض مبدأ التفاوض، وتحمل تراجعا كبيرا عما تم الاتفاق عليه في الجولات السابقة.