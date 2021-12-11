واشنطن تنافس باريس.. وتعرض على أثينا صفقة فرقاطات

وافقت الإدارة الأميركية الجمعة على عقد بيع محتمل تشتري بموجبه اليونان 4 فرقاطات، لتدخل بذلك واشنطن في منافسة مباشرة مع باريس التي عقدت في سبتمبر الماضي اتفاقاً أولياً مع أثينا تشتري بموجبه البحرية اليونانية 3 فرقاطات فرنسية الصنع.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إنها وافقت على مشروع اتفاق لبيع اليونان 4 فرقاطات حربية مع عتادها مقابل 6,9 مليارات دولار، في خطوة تأتي بعد أقل من 3 أشهر على توقيع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في باريس عقداً مماثلاً لم يصبح مبرماً بعد، وفق فرانس برس.

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نحو 2,5 مليار دولار

كما وافقت واشنطن على تحديث فرقاطات يونانية من طراز "ميكو" بمبلغ يقدر بنحو 2,5 مليار دولار.

كذلك أفاد البيان بأن العقد "سيرسي على الفائز بمناقصة دولية" لتحديث البحرية اليونانية، ملمحاً إلى أن الاتفاقية التي أعلنها قادة يونانيون وفرنسيون في 28 سبتمبر في باريس ليست نهائية.

"شراكة استراتيجية"

يذكر أنه في 28 سبتمبر أعلن إيمانويل ماكرون أن اليونان ستشتري بموجب اتفاق، 3 فرقاطات من فرنسا، في إطار "شراكة استراتيجية" أكثر عمقاً بين البلدين للدفاع عن مصالحهما المشتركة في البحر المتوسط.

ووجه الاتفاق رسالة من باريس بعد خسارتها عقداً بمليارات اليورو مع أستراليا لتزويدها بغواصات، بعد أن أعلنت كانبيرا أنها ستوقع عقداً مع الولايات المتحدة لشراء غواصات تعمل بالدفع النووي.