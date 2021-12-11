ماكغورك: وجود دول فاشلة يفتح شهية إيران للتدخل

أكد منسق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجلس الأمن القومي الأميركي، بريت ماكغورك، أن إدارة الرئيس جو بايدن ترى أن الأمن في المنطقة العربية، ركيزة أساسية في سياستها الخارجية.

واعتبر في حوار مرئي له مع "مركز الخليج العربي للدراسات والأبحاث في واشنطن" أن وجود الدول الفاشلة يفتح شهية إيران للتدخل في تلك الدول، عبر نشر ميليشياتها وزعزعة الاستقرار فيها، بحسب ما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط".

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كما لفت إلى أن سيناريو "الدول الفاشلة" لا يخدم أهداف الإدارة الأميركية، حيث لا بد من وجود تكاتف وتعاون لتلافي حصول ذلك.

ندعم سيادة العراق

وقال إن "الإيرانيين يستغلون الفراغات والدول الفاشلة. أولاً، لا نريد حالات فشل جديدة ولا نعود للوراء؛ وثانياً، نرغب في زيادة قدرة الدولة على مواجهة التهديدات، لا سيما في العراق، للسيطرة الكاملة على مساحتها السيادية".

وتابع "هذا الأمر ليس سياسة أميركية، بل سياسة الحكومة العراقية، وهي إخضاع كل الجماعات المسلحة لسيطرة الدولة".

كذلك، أشار إلى أن الوضع الحالي في لبنان يسمح باستغلاله من قبل إيران، داعياً دول المنطقة إلى تلافي هذا السيناريو ومحاولة استيعاب ذلك في لبنان.

"لن نتصرف من خلف حلفائنا"

في موازاة ذلك، وبشأن مشاركة وفد بلاده في المفاوضات النووية التي تجرى في فيينا، أوضح أن واشنطن لن تخرج على الإطار المتفق عليه مع الشركاء الخليجيين، ولن تتصرف إدارة بايدن "من خلف ظهر أصدقائها وحلفائها".

وأشار إلى أن المحادثات والمشاورات متواصلة بينهم بما يخص البرنامج الإيراني وأمن المنطقة.

كذلك، رأى أن السبيل الوحيد في الوصول إلى حل للبرنامج النووي الإيراني، هو من خلال عودة إيران إلى الامتثال لالتزاماتها، إذ لا يوجد طريق آخر.

وأبدى استياءه من العقوبات التي ورثتها إدارة بايدن، كما ورثت برنامج إيران النووي، الذي هو "مشكلة أخرى ورثناها، في ظل التقدم السريع للبرنامج النووي الإيراني".

يشار إلى أن المرحلة الثانية من الجولة السابعة من المحادثات النووية كانت استؤنفت في التاسع من الشهر الحالي، بعد توقف دام 5 أيام، طلبتها الدول الغربية للتشاور، إثر تقديم الوفد الإيراني مقترحات وصفها الأوروبيون والأميركيون بأنها تقوض مبدأ التفاوض، وتحمل تراجعا كبيرا عما تم الاتفاق عليه في الجولات السابقة.