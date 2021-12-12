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أدار مناظرة بين ترمب وبايدن.. المخضرم كريس والاس يغادر فوكس نيوز 

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المذيع الأميركي كريس والاس
والاس أثناء إدارة مناظرة بين ترمب وبايدن

أدار مناظرة بين ترمب وبايدن.. المخضرم كريس والاس يغادر فوكس نيوز

قال والاس، البالغ من العمر 74 عاما، إنه "مستعد لمغامرة جديدة"

واشنطن - بندر الدوشي

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أعلن المذيع الأميركي المخضرم كريس والاس في برنامجه، الأحد، على شبكة "فوكس نيوز" أنه سيغادر الشبكة بعد 18 عامًا من العمل.

وذكر والاس، البالغ من العمر 74 عامًا ، أنه "مستعد لمغامرة جديدة".

وقال والاس في البرنامج الذي يقدمه "فوكس نيوز صنداي": "إنها المرة الأخيرة، وأنا أعلنها بحزن حقيقي. قبل 18 عامًا، وعدني الرؤساء هنا في فوكس بأنهم لن يتدخلوا أبدًا في أي ضيف أختاره أو سؤال أطرحه، وحافظوا على هذا الوعد".

وكان والاس صحافيًا مخضرمًا وعمل في كل من شبكة ABC وNBC News، قبل أن يغريه الراحل روجر آيلز مدير شبكة فوكس بتقديم عرض تلفزيوني يوم الأحد.

وكان والاس معروفًا بإعداده المنهجي واستعداده لطرح أسئلة صعبة على جميع الضيوف.

وكان والاس أول شخصية في قناة "فوكس نيوز" تدير مناظرة رئاسية، في عامي 2016 و2020. وخرج النقاش الذي أداره العام الماضي عن مساره عندما قاطع الرئيس آنذاك دونالد ترمب، المرشح الديمقراطي جو بايدن.

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وقال والاس يوم الأحد في إعلانه للمغادرة: "لقد كنت حرًا في تقديم التقارير بأفضل ما لدي لتغطية القصص التي أعتقد أنها مهمة، ولمساءلة قادة بلادنا، لقد كانت رحلة رائعة".

وفاجأ إعلان والاس الضيوف في برنامجه يوم الأحد الذين لم يتم إبلاغهم مسبقًا. وقالت فوكس نيوز إن سلسلة من مذيعي الأخبار سيتولون مهام والاس حتى يتم تعيين مذيع دائم.

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