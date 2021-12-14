.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

بلينكن: جادون في بحث الخيارات البديلة للتعامل مع إيران

  • الخط
US Secretary of State Antony Blinken arrives at the Soekarno-Hatta International Airport in Tangerang, near Jakarta, Indonesia December 13, 2021. (Reuters)
وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن لدى وصوله إلى جاكارتا (أرشيفية - رويترز)

بلينكن: جادون في بحث الخيارات البديلة للتعامل مع إيران

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

وسط أجواء من التشاؤم بشأن المحادثات النووية وإمكانية التوصل إلى توافق مع إيران، جددت الخارجية الأميركية، اليوم الثلاثاء، التأكيد على أنها تبحث بدائل أخرى عن التفاوض والدبلوماسية.

وقال وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، خلال مؤتمر صحافي عقده في إندونيسيا إن بلاده تواصل انتهاج الدبلوماسية في التعامل مع إيران، فيما يتعلق بالعودة إلى المحادثات النووية لأنها من بين أفضل الخيارات المتاحة.

بلينكن: أفعال إيران تهدد بانهيار المحادثات النووية في فيينا  إيران نووي إيران بلينكن: أفعال إيران تهدد بانهيار المحادثات النووية في فيينا 

إلا أنه أضاف، بحسب ما نقلت رويترز، أن واشنطن تعمل جاهدة مع حلفائها وشركائها فيما يتعلق بالبدائل.

"لعبة إلقاء اللوم"

وكانت إيران اتهمت في وقت سابق اليوم الأطراف الغربية الموقعة على الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بالاستمرار في ممارسة لعبة إلقاء اللوم بعد يوم من قول دبلوماسيين أوروبيين إن الاتفاق سيكون قريبا عديم الجدوى ما لم يتم إحراز تقدم.

وقال كبير مفاوضيها، علي باقري كني، بتغريدة على تويتر "بعض الأطراف الفاعلة ما زالت تمارس عادة إلقاء اللوم بدلاً من الدبلوماسية الحقيقية..".

كبير المفاوضين الإيرانيين في فيينا، علي باقري كني (أرشيفية- فرانس برس)
كبير المفاوضين الإيرانيين في فيينا، علي باقري كني (أرشيفية- فرانس برس)

أتى ذلك، بعد تحذير دبلوماسيين كبار من بريطانيا وفرنسا وألمانيا من أن الوقت ينفد، معتبرين أنه ما لم تحقق المحادثات الجارية في العاصمة النمساوية تقدما، فإن الاتفاق النووي سيصبح بلا جدوى أو قيمة، لاسيما مع استمرار السلطات الإيرانية بتطوير قدراتها النووية.

يذكر أن بلينكن كان أكد الأسبوع الماضي أيضا قبيل اجتماع مجموعة السبع في المملكة المتحدة، أنه ناقش مع الأوروبيين الملف النووي والخطوات الواجب اتخاذها في المرحلة المقبلة في حال تعثرت المفاوضات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
كمامة ولا أذكى تكشف كورونا.. من بيض النعام وتضيء بالشمس كمامة ولا أذكى تكشف كورونا.. من بيض النعام وتضيء بالشمس
بيتكوين تتكبد مزيد من الخسائر.. هبطت 30% من قمتها القياسية بيتكوين تتكبد مزيد من الخسائر.. هبطت 30% من قمتها القياسية
الأكثر قراءة
وزير المالية السعودي: إعادة النظر في بعض التكاليف التي يتحملها القطاع الخاص وزير المالية السعودي: إعادة النظر في بعض التكاليف التي يتحملها القطاع الخاص
5 إضافات إلى الزبادي لإنقاص الوزن بشكل أسرع 5 إضافات إلى الزبادي لإنقاص الوزن بشكل أسرع
داني ألفيش يتقدم قائمة برشلونة المغادرة إلى السعودية داني ألفيش يتقدم قائمة برشلونة المغادرة إلى السعودية
من أجل المعجب مراد.. شيرين تقتحم تيك توك بهذا الفيديو من أجل المعجب مراد.. شيرين تقتحم تيك توك بهذا الفيديو
خطأ مانشستر يونايتد يجبر الاتحاد الأوروبي على إعادة القرعة خطأ مانشستر يونايتد يجبر الاتحاد الأوروبي على إعادة القرعة
راموس: سأموت من أجل باريس ضد ريال مدريد راموس: سأموت من أجل باريس ضد ريال مدريد
قبل أن تذهب
هل تنقذ التحركات الأممية والتحذيرات الأميركية الانتخابات الليبية من التأجيل؟
هل تنقذ التحركات الأممية والتحذيرات الأميركية الانتخابات الليبية من التأجيل؟
اكتشف المزيد