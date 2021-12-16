البحرية الأميركية تعتقل 5 مهربين إيرانيين في سفينة مشتعلة قبالة عُمان

قالت البحرية الأميركية يوم الخميس، إنها أنقذت 5 إيرانيين يشتبه في قيامهم بتهريب مخدرات بعد أن أشعلوا النار على ما يبدو في شحنتهم على متن سفينة شراعية تقليدية قبالة سواحل عُمان، إلا أن أحدهم لا يزال مفقودًا.

ونشرت البحرية لقطات مراقبة جوية تظهر السفينة التقليدية المعروفة باسم داو أثناء إبحارها في خليج عمان يوم الأربعاء. وتصاعد دخان من القارب بعد أن أشعل من كانوا على متنه النار على ما يبدو، مع انفجار هز السفينة.

مادة اعلانية

ووصل بحارة من سفينة الدورية يو إس إس سيروكو لاحقًا، وأنقذوا الرجال. كما استعاد البحارة أكثر من 1745 كيلوغراماً (3850 رطلاً) من الحشيش، و500 كيلوغرام (1100 رطل) من الميثامفيتامين و30 كيلوغراماً (66 رطلاً) من الهيروين. وقدرت البحرية قيمة المخدرات المستعادة بحوالي 14.7 مليون دولار.

يعتقد البحارة أن هذا يمثل نصف المدخرات التي كانت الموجودة على ظهر المركب، بينما البقية احترقت أو غرقت بالسفينة، حسب ما قال الضابط تيموثي هوكينز، المتحدث باسم الأسطول الخامس التابع للبحرية الأميركية في الشرق الأوسط.

وقالت البحرية إن الإيرانيين الخمسة الذين تم إنقاذهم من المركب تلقوا العلاج الطبي وتم تسليمهم للسلطات في عُمان. لم تعترف إيران على الفور بالحادث يوم الخميس.

تقوم القوات البحرية والقوات المتحالفة في المنطقة بدوريات لمكافحة المخدرات في جميع أنحاء الممرات المائية في الشرق الأوسط.

وغالبًا ما يستخدم المهربون مراكب شراعية لنقل الهيروين من أفغانستان ومخدرات أخرى بهدوء عبر المنطقة.