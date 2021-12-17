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كامالا هاريس: لم أناقش انتخابات 2024 مع بايدن

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نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس
نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس
أميركا وبايدن

كامالا هاريس: لم أناقش انتخابات 2024 مع بايدن

تكثر الشائعات في واشنطن حول العلاقة بين هاريس وبايدن.. وتوقع العديد من المعلقين أن هاريس التي لا تتمتع بشعبية كبيرة قد لا تدخل البيت الأبيض مجدداً إذا اختار بايدن عدم الترشح مرة أخرى

العربية.نت، فرانس برس

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قالت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي التي تواجه أزمة سياسية، إنها وجو بايدن لم يناقشا انتخابات 2024 أو ما إذا كان الرئيس سيترشّح لولاية ثانية.

وتكثر الشائعات في واشنطن حول العلاقة بين هاريس وبايدن. وقد توقع العديد من المعلقين أن هاريس التي لا تتمتع بشعبية كبيرة قد لا تدخل البيت الأبيض مجددا إذا اختار بايدن عدم الترشح مرة أخرى.

كامالا هاريس وجو بايدن
كامالا هاريس وجو بايدن

وقالت هاريس في مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال" Wall Street Journal، نشرت الخميس: "سأقول لكم هذا من دون أي غموض: نحن لا ولم نتحدث عن إعادة الترشح، لأننا لم نكمل بعد عامنا الأول (في الرئاسة) ونحن في منتصف جائحة".

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وردا على سؤال حول إمكانية ترشح بايدن البالغ 79 عاما لمنصب الرئاسة مجددا، قالت هاريس "لا أفكر في هذا الموضوع ولم نتحدث عنه".

ودخلت هاريس التاريخ بصفتها أول امرأة تتولى هذا المنصب، ما يجعلها من الناحية النظرية خلفا لجو بايدن.

لكنّ شعبيتها تراجعت، إذ تتولى مسؤولية مهمات حساسة تتعلق خصوصا بتمكّن الأقليات من التصويت وأزمة الهجرة على الحدود الجنوبية للبلاد.

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