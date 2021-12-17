هاريس: لم أناقش مع بايدن فكرة ترشحه مجددا عام 2024

قالت نائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس، إنها والرئيس بايدن لم يناقشا أبدًا ما إذا كان يخطط للترشح لإعادة انتخابه مجددا كما إن هذا الموضوع ليس ما تفكر فيه.

وتعتبر هاريس أول نائبة رئيس لأميركا وتقع في دائرة الضوء كقائدة مستقبلية محتملة للحزب الديمقراطي، لا سيما منذ أن تولت منصب نائب الرئيس.

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ومنذ بداية ولاية بايدن تساءل بعض الديمقراطيين بشكل خاص عما إذا كان سيشن حملة انتخابية أخرى عام 2024.

وقال البيت الأبيض مرارًا إن بايدن يخطط لإعادة انتخابه في عام 2024.

لكن هاريس قالت في مقابلتها مع الوول ستريت "لن أتحدث عن محادثاتنا، لكنني سأخبرك بهذا دون أي غموض: نحن لا نتحدث عن ذلك ولم نتحدث عن هذا الموضوع".

وقالت عن أولوياتهم "نحن نبني اقتصادنا، ونعيد ترسيخ دور أميركا مع حلفائنا وشركائنا في جميع أنحاء العالم".

وقالت هاريس "إنها لا تفكر حاليًا في ما إذا كانت ستترشح للرئاسة مرة أخرى".

ويختتم كل من الرئيس بايدن وهاريس عامهما الأول بأرقام استطلاعية ضعيفة. ووجد استطلاع أجرته مجلة "إيكونوميست" هذا الأسبوع أن 39٪ من المجيبين رأوا السيدة هاريس بإيجابية، في حين أن 51٪ أبدوا وجهة نظر غير مواتية لها و 10٪ غير متأكدين.

كما أظهر استطلاع أجرته الصحيفة مؤخرًا أن 41٪ من الناخبين يوافقون على الأداء الوظيفي لبايدن.

وواجهت هاريس أيضًا تدقيقًا بشأن استقالة موظفين كبار مؤخرًا وأسلوب إدارتها ومستقبلها السياسي.

وعندما سُئلت عما إذا كانت تخطط لإدارة مكتبها بشكل مختلف، قالت في المقابلة إنها تقدر عمل فريقها وستظل تركز على قضايا السياسة.