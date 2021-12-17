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واشنطن: إيران تؤوي زعماء من القاعدة وداعش على أراضيها

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إيران و الإرهاب تعبيرية
تعبيرية
ميليشيات إيران

واشنطن: إيران تؤوي زعماء من القاعدة وداعش على أراضيها

التقرير أشار إلى أن نشاط إيران المرتبط بالإرهاب تواصل عام 2020 بما في ذلك دعم حزب الله والجماعات الإرهابية في غزة والعديد من الجماعات الإرهابية والمقاتلة في العراق وسوريا

العربية.نت

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أشار أحدث تقرير سنوي أميركي، حول جهود الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب عبر الدول، إلى أن تنظيم القاعدة لا يزال أكثر الجماعات الإرهابية نشاطاً وخطورة في العالم، متهما طهران بأنها تؤوي زعماء من تنظيمي القاعدة وداعش على أراضيها.

وأشار التقرير إلى أنه رغم الخطوات التي اتخذتها واشنطن وشركاؤها عام 2010 ضد المنظمات الإرهابية إلا أن التهديد الإرهابي صار أكثر انتشاراً جغرافياً حول العالم.

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ونبّه التقرير إلى أن القاعدة عززت وجودها في الخارج، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

كما أشار التقرير إلى أن 9 دول اتخذت خطوات مهمة عام 2020 لتصنيف حزب الله جماعة إرهابية أو حظره أو تقييده.

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إلا أن نشاط إيران المرتبط بالإرهاب تواصل عام 2020 بما في ذلك دعم حزب الله والجماعات الإرهابية في غزة والعديد من الجماعات الإرهابية والمقاتلة في العراق وسوريا.

واعتبر التقرير أن حزب الله لا يزال أخطر شريك إرهابي لإيران وأقوى منظمة إرهابية في لبنان، وأن الدعم المالي الإيراني السنوي لحزب الله يمثل معظم الميزانية السنوية للحزب.

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