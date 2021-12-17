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"الشيوخ" يقر تعيين نيكولاس بيرنز سفيرا لواشنطن في الصين

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نيكولاس بيرنز سفيرا للولايات المتحدة لدى الصين
نيكولاس بيرنز سفيرا للولايات المتحدة لدى الصين
أميركا و الصين

"الشيوخ" يقر تعيين نيكولاس بيرنز سفيرا لواشنطن في الصين

السفير الأميركي السابق في اليونان وحلف شمال الأطلسي والمسؤول الثالث في وزارة الخارجية في عهد جورج بوش الابن، وصف الصين بأنها "معتدية" في المنطقة ووعد بـ"مواجهة حادة" مع بكين

العربية.نت، فرانس برس

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وافق مجلس الشيوخ الأميركي، الخميس، على تعيين نيكولاس بيرنز، سفيرا للولايات المتحدة لدى الصين لينتهي بذلك أكثر من عام من شغور المنصب الدبلوماسي في بكين.

وكان الرئيس جو بايدن اختار في أغسطس بيرنز. لكن وافقت الخميس في نهاية المطاف أغلبية في مجلس الشيوخ على تعيين هذا الدبلوماسي المتمرس في منصبه، بعدما سحب السيناتور الجمهوري ماركو روبيو معارضته لتعيينه في هذا المنصب المهم.

ووصف بيرنز السفير الأميركي السابق في اليونان وحلف شمال الأطلسي والمسؤول الثالث في وزارة الخارجية في عهد جورج بوش الابن، خلال جلسة استماع أمام مجلس الشيوخ في أكتوبر الصين بأنها "معتدية" في المنطقة ووعد بـ"مواجهة حادة" مع بكين.

لكنه أكد في الوقت نفسه أنه يأمل في أن يكون قادرا على التعاون في مواضيع مثل تغير المناخ.

وكان ماركو روبيو عرقل تعيينه منذ أغسطس معتبرا أنه ليس صارما بدرجة كافية مع الدبلوماسية الصينية.

السيناتور الجمهوري ماركو روبيو
السيناتور الجمهوري ماركو روبيو

وسمح السيناتور أخيرا بالمضي قدماً في التصويت - مع أنه صوت ضد تعيينه - بعدما تبنى مجلس الشيوخ بالإجماع الخميس قانونا يحظر استيراد مجموعة واسعة من المنتجات المصنوعة في شينغيانغ وهي منطقة صينية تشير فيها واشنطن إلى انتهاكات حقوق الإنسان.

ورأى الديمقراطيون وبعض الجمهوريين أنه بعد أكثر من عام بدون سفير تحتاج الولايات المتحدة إلى ممثل كبير في بكين لفرض تطبيق هذا القانون الجديد.

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ونيكولاس بيرنز دبلوماسي محترف كان مستشارا لوزير الخارجية جون كيري بين 2014 و2017. وقد عمل في التدريس في جامعة "هارفارد" وانتقد بشدة السياسة الخارجية لدونالد ترمب.

وكان السفير الأميركي في الصين تيري برانستاد استقال في سبتمبر 2020 ، في خضم الحملة الرئاسية في الولايات المتحدة.

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