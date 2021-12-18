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واشنطن تدرس إمداد أوكرانيا بمعدات عسكرية كانت مخصصة لأفغانستان

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Ukrainian border guards secure the checkpoint between the Kiev-controlled territory and occupied ares in the war-torn east, in the town of Schastya in the Lugansk region on November 10, 2020. Ukraine opened on November 10, 2020, two new crossing points in the war-torn east but its attempt to facilitate the movement of civilians was hampered by separatists who denied passage to people. After a separatist uprising broke out in eastern Ukraine in 2014 and pro-Russian separatists carved out the Donetsk People's Republic and Lugansk People's Republic, travelling from and to Kiev-controlled territory has become a complicated affair. / AFP / Evgeniya MAKSYMOVA
عنصر تابع للقوات الأوكرانية على الحدود "أرشيفية"
روسيا و أوكرانيا

واشنطن تدرس إمداد أوكرانيا بمعدات عسكرية كانت مخصصة لأفغانستان

تسعى أوكرانيا للحصول على المعدات التي تناقشت حولها مع مسؤولي البنتاغون والذين يدعمون بشكل عام تقديم المزيد من تلك الأسلحة إلى أوكرانيا

واشنطن - بندر الدوشي

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قال مسؤولون أميركيون وأوكرانيون إن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، تدرس خطة لإعادة توجيه معدات عسكرية، مثل طائرات الهليكوبتر وغيرها من المعدات التي كانت مخصصة للجيش الأفغاني المنحل، إلى أوكرانيا للمساعدة سريعاً في تعزيز دفاعاتها وسط حشود للقوات الروسية بالقرب من حدودها.

وتسعى أوكرانيا للحصول على المعدات التي تناقشت حولها مع مسؤولي البنتاغون، والذين يدعمون بشكل عام تقديم المزيد من تلك الأسلحة إلى أوكرانيا.

وقال المسؤولون الأميركيون إن مجلس الأمن القومي لم يوافق بعد على تسليم الأسلحة، وسط سعي الإدارة إلى حل دبلوماسي لحمل موسكو على التراجع عن الغزو العسكري المحتمل لأوكرانيا، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال" Wall Steet Journal الأميركية.

تعبيرية
تعبيرية

وقال مسؤولون أميركيون إن المعدات العسكرية التي كانت مخصصة في السابق لقوات الأمن الوطني الأفغانية تشمل طائرات هليكوبتر حيث ستوفر هذه الطائرات مزيدًا من الحركة للقوات الأوكرانية، التي لديها جبهة كبيرة للدفاع عنها.

وخسرت أوكرانيا طائرات في اشتباكات عام 2014 عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم وتمرد الانفصاليون الموالون لموسكو في شرق أوكرانيا. وقال مسؤول أوكراني إن المسؤولين الأوكرانيين يضغطون أيضًا على الإدارة من أجل الحصول على أنظمة الدفاع الجوي بما في ذلك صواريخ "ستينغر" أرض-جو، التي ستساعدهم في الدفاع عن بلادهم ضد الطائرات الروسية.

وتستخدم البلاد حاليًا أنظمة من الحقبة السوفيتية، والتي تم تحديثها ولكنها متخلفة عن بعض المعدات عالية التقنية التي يستخدمها الجيش الروسي.

ورفض متحدث باسم مجلس الأمن القومي مناقشة الأسلحة الجديدة التي قد تكون قيد الدراسة، وأشار إلى 2.5 مليار دولار من المساعدات العسكرية التي قدمتها الولايات المتحدة لأوكرانيا منذ 2014، بما في ذلك 450 مليون دولار من الدعم الذي تم إرساله هذا العام.

وتشير تقديرات استخباراتية إلى أن زيادة القوات الروسية بالقرب من أوكرانيا قد تكتمل الشهر المقبل فإن إدارة بايدن تناقش كيفية متابعة الدبلوماسية مع موسكو وتوازن ذلك مع زيادة القدرات العسكرية لأوكرانيا.

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ولسنوات، سعت الولايات المتحدة إلى السير في خط رفيع من خلال تقديم ما يسمى بالمساعدات الفتّاكة لأوكرانيا، مثل صواريخ "غافلين" المضادة للدبابات، دون استفزاز موسكو.

وقال بعض أعضاء الكونغرس والمسؤولين الحكوميين إن مجلس الأمن القومي يشعر بالقلق من تصعيد شحنات الأسلحة خوفًا من تصعيد التوترات مع موسكو وإحباط الجهود الوليدة لبدء محادثات مع الكرملين.

وقالت مجموعة من المشرعين من الحزبين، الذين عادوا من رحلة لتقصي الحقائق في أوكرانيا في وقت سابق من هذا الشهر، إن تهديد الرئيس بايدن بفرض عقوبات اقتصادية ليس كافياً لردع هجوم روسي محتمل على أوكرانيا. ودعوا إلى فرض عقوبات قبل الهجوم ودعم عسكري متسارع، بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ المضادة للسفن التي يمكن دمجها بسرعة داخل الجيش الأواكراني.

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