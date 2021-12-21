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البيت الأبيض: بايدن لا يعتزم فرض إغلاق بسبب كورونا

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المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي (فرانس برس)
المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي (فرانس برس)

البيت الأبيض: بايدن لا يعتزم فرض إغلاق بسبب كورونا

العربية.نت - وكالات

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لا تعتزم إدارة جو بايدن فرض إغلاق في الولايات المتحدة في مواجهة موجة وبائية جديدة لفيروس كورونا، وفق ما أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي الاثنين.

وأوضحت ساكي في إحاطتها الصحافية اليومية إن الرئيس الأميركي الذي سيتوجه الى مواطنيه الثلاثاء لن يعلن "إغلاق البلاد" بل سيركز على فوائد تلقي اللقاح.

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كما، أضافت أنه سيعلن "إجراءات" جديدة تهدف إلى "توسيع نطاق إجراء الفحوص لكشف" كوفيد-19، مع الإشارة إلى "الأخطار التي تهدد غير الملقحين".

تخفيف قيود السفر لأفريقيا

في الأثناء، رجح مستشار البيت الأبيض للشؤون الصحية أنتوني فاوتشي تخفيف قيود السفر إلى جنوب القارة الأفريقية.

وكان فاوتشي حذر الأحد من أن المتحورة أوميكرون "تنتشر" في أنحاء العالم، لافتا إلى أن "أسابيع أو أشهرا صعبة" تنتظر الأميركيين هذا الشتاء

مدينة نيويورك (رويترز)
مدينة نيويورك (رويترز)

في موازاة ذلك، حثت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها الأميركيين اليوم الاثنين على تجنب السفر إلى ثماني دول بسبب مخاوف تتعلق بكوفيد-19، منها لبنان وإسبانيا وفنلندا وتشاد.

وأضافت المراكز مناطق أخرى منها موناكو وسان مارينو وجبل طارق إلى تصنيف المخاطر "المستوى الرابع: مرتفع للغاية". ويضم أعلى مستوى بالفعل نحو 85 دولة بما فيها كل دول أوروبا تقريبا.

وأحصت الولايات المتحدة حتى الآن أكثر من 807 آلاف وفاة بكوفيد-19 لتكون البلد الأكثر تضررا في العالم من الوباء.

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