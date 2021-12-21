بعد نصف ساعة بالقرب من مريض كورونا.. فحوصات بايدن سلبية

قال البيت الأبيض إن الفحوصات التي أجريت للرئيس الأميركي جو بايدن للكشف عن الإصابة بكوفيد-19 جاءت سلبية. وجاءت الفحوصات بعد إخطار بايدن بأن موظفا بالبيت الأبيض أمضى نحو 30 دقيقة بالقرب منه على متن طائرة الرئاسة، الجمعة، ثبتت إصابته بالفيروس.

وقالت جين ساكي، المتحدثة باسم البيت الأبيض في بيان، إن اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل "بي.سي.آر" PCR الذي أجري لبايدن جاءت نتيجته سلبية وكذلك اختبار المستضد الذي أجري له في إطار فحوصاته الدورية.

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من واشنطن من نيويورك

وأوضحت ساكي أن بايدن (79 عاما) "سيستمر في جدوله اليومي" لأن إرشادات المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها لا تتطلب من الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل الدخول في حجر صحي بعد التعرض لمثل هذه المواقف".

وقالت ساكي إن الموظف "أمضى حوالي 30 دقيقة بالقرب من الرئيس في طائرة الرئاسة في الطريق من أورانج بولاية ساوث كارولاينا إلى فيلادلفيا" يوم الجمعة.

وأضافت ساكي أن الموظف الذي كان قد تلقى جرعتي اللقاح وجرعة معززة جاءت نتيجة فحوصاته سلبية قبل الصعود على متن طائرة الرئاسة، ولم تبدأ الأعراض في الظهور عليه حتى يوم الأحد.

ولم تحدد ساكي هوية الموظف الذي قالت إنه لا يتصل ببايدن بانتظام.

ولا تعتزم إدارة بايدن فرض إغلاق في الولايات المتحدة في مواجهة موجة وبائية جديدة لفيروس كورونا، وفق ما أعلنت ساكي.

وأوضحت في إحاطتها الصحافية اليومية أن الرئيس الأميركي الذي سيتوجه إلى مواطنيه الثلاثاء لن يعلن "إغلاق البلاد" بل سيركز على فوائد تلقي اللقاح.

كما أضافت أنه سيعلن "إجراءات" جديدة تهدف إلى "توسيع نطاق إجراء الفحوص لكشف" كوفيد-19، مع الإشارة إلى "الأخطار التي تهدد غير الملقحين".